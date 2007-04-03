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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1622162316241625

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На 7000 ордер убрал. А на 6500 ордер так и не сработал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:20

  airmax78 написав:На 7000 ордер убрал. А на 6500 ордер так и не сработал.

Если будут давить вниз и дальше, и продырявят 6,5к, то ближайшая остановка на 6к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:40

Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.
phantom_systems
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