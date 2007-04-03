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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:05
На 7000 ордер убрал. А на 6500 ордер так и не сработал.
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airmax78
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:20
airmax78 написав:
На 7000 ордер убрал. А на 6500 ордер так и не сработал.
Если будут давить вниз и дальше, и продырявят 6,5к, то ближайшая остановка на 6к.
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Vitaka
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:40
Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.
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phantom_systems
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:24
phantom_systems написав:
Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.
Bitfinex
Long: 29,580 BTC
Short: 8,097BTC
Longs vs Shorts
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Далеко а гору не пойдём.
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andrein
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:28
andrein написав: phantom_systems написав:
Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.
Bitfinex
Long: 29,580 BTC
Short: 8,097BTC
Longs vs Shorts
BTC: 79% 21%
ETH: 87% 13%
LTC: 85% 15%
Далеко а гору не пойдём.
Все ждут волшебного халвинга. Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.
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airmax78
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Додано: Пон 25 лис, 2019 19:20
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Vitaka
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