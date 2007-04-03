Додано: Пон 25 лис, 2019 20:07

asti написав: airmax78 написав: Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть. Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть. Та будет оно всё падать и дальше - на графике все как на школьной доске - яснее ясного! Тут вот думаешь, стоит ли недвигу с котлована покупать, а тут какие-то коды, наборы символов... Похайпились и хватит! Уинклвоссы и Возняки заработали (как всегда) Аленей (как всегда) постригли! Сливайте воду, в смысле крипту! Та будет оно всё падать и дальше - на графике все как на школьной доске - яснее ясного! Тут вот думаешь, стоит ли недвигу с котлована покупать, а тут какие-то коды, наборы символов... Похайпились и хватит! Уинклвоссы и Возняки заработали (как всегда) Аленей (как всегда) постригли! Сливайте воду, в смысле крипту!

асти, ты полный лошара в крипте.к чему твои бредни тут.весь твой подвиг в покупке овгз и теперешнем дрожании над курсом, дабы не попасть в глубокую опу.ну ладно макс был болен и остался, ему па 1000 простительно, т к крипта во время роста 2017 ему по мозгам хорошо проехала, до сих пор не может отойти.крипта подвержена ТА в отличие от облигаций и гривны, поэтому таким необизнанным глупцам как ты тут не место.есть волны вниз и потом вверх, макс уже это понял и знает, даже купил там чевой то.ты будешь следующий и купишь крипту как и многие другие.если конечно в валютке не понтуешься, что у тебя деньги есть. т к тут полно понтовиков бессребренных, умных тока на кнопки давить.