Все ждут волшебного халвинга. Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.
airmax78 написав:Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть.
Та будет оно всё падать и дальше - на графике все как на школьной доске - яснее ясного! Тут вот думаешь, стоит ли недвигу с котлована покупать, а тут какие-то коды, наборы символов... Похайпились и хватит! Уинклвоссы и Возняки заработали (как всегда) Аленей (как всегда) постригли! Сливайте воду, в смысле крипту!
асти, ты полный лошара в крипте.к чему твои бредни тут.весь твой подвиг в покупке овгз и теперешнем дрожании над курсом, дабы не попасть в глубокую опу.ну ладно макс был болен и остался, ему па 1000 простительно, т к крипта во время роста 2017 ему по мозгам хорошо проехала, до сих пор не может отойти.крипта подвержена ТА в отличие от облигаций и гривны, поэтому таким необизнанным глупцам как ты тут не место.есть волны вниз и потом вверх, макс уже это понял и знает, даже купил там чевой то.ты будешь следующий и купишь крипту как и многие другие.если конечно в валютке не понтуешься, что у тебя деньги есть. т к тут полно понтовиков бессребренных, умных тока на кнопки давить.
Все ждут волшебного халвинга. Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.
Меня часто посещает мысль, что эта тема с битком по-большей части только лишь с тем , чтобы стричь хомяков и стерилизовать наличные баксы и отвлекать внимание от рынков золота и прочих. Больших дядек заманивают в фонду и облигации, а хомячков в крипту. Постригут походу и тех и других.
Лучше бы больше внимания в моменте уделили регуляции в Украине, которое вот вот настанет и коснётся очень многих, кто тут обитает https://www.youtube.com/watch?v=7igJuT9LAI4 Закон обещают принять чз несколько месяцев. Налог всё таки будет не с оборота, а с прибыли(ура) Биржи не будут налоговыми агентами. Это главные вещи на повестке дня, вопросов, конечно пока больше, чем ответов, что и как, но дело продвигается и в пользу криптофанов.