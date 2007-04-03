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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1623162416251626>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На 7000 ордер убрал. А на 6500 ордер так и не сработал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:20

  airmax78 написав:На 7000 ордер убрал. А на 6500 ордер так и не сработал.

Если будут давить вниз и дальше, и продырявят 6,5к, то ближайшая остановка на 6к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:40

Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:24

  phantom_systems написав:Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.


Bitfinex
Long: 29,580 BTC
Short: 8,097BTC
Longs vs Shorts
BTC: 79% 21%
ETH: 87% 13%
LTC: 85% 15%

Далеко а гору не пойдём.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:28

  andrein написав:
  phantom_systems написав:Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.


Bitfinex
Long: 29,580 BTC
Short: 8,097BTC
Longs vs Shorts
BTC: 79% 21%
ETH: 87% 13%
LTC: 85% 15%

Далеко а гору не пойдём.

Все ждут волшебного халвинга. Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Удар (возможный) по ляльцам майнеров и не только:
http://news.bigmir.net/ukraine/1958189- ... trichestva
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:02

  Vitaka написав:Удар (возможный) по ляльцам майнеров и не только:
http://news.bigmir.net/ukraine/1958189- ... trichestva

Покращення ! :)
Мы здобулы !
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:07

  asti написав:
  airmax78 написав:Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть.
Та будет оно всё падать и дальше - на графике все как на школьной доске - яснее ясного! Тут вот думаешь, стоит ли недвигу с котлована покупать, а тут какие-то коды, наборы символов... Похайпились и хватит! Уинклвоссы и Возняки заработали (как всегда) Аленей (как всегда) постригли! Сливайте воду, в смысле крипту!

асти, ты полный лошара в крипте.к чему твои бредни тут.весь твой подвиг в покупке овгз и теперешнем дрожании над курсом, дабы не попасть в глубокую опу.ну ладно макс был болен и остался, ему па 1000 простительно, т к крипта во время роста 2017 ему по мозгам хорошо проехала, до сих пор не может отойти.крипта подвержена ТА в отличие от облигаций и гривны, поэтому таким необизнанным глупцам как ты тут не место.есть волны вниз и потом вверх, макс уже это понял и знает, даже купил там чевой то.ты будешь следующий и купишь крипту как и многие другие.если конечно в валютке не понтуешься, что у тебя деньги есть. т к тут полно понтовиков бессребренных, умных тока на кнопки давить. :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:11

  airmax78 написав:
  andrein написав:
  phantom_systems написав:Достаточно упал дед, скоро вверх качнут. 8к должно сработать.


Bitfinex
Long: 29,580 BTC
Short: 8,097BTC
Longs vs Shorts
BTC: 79% 21%
ETH: 87% 13%
LTC: 85% 15%

Далеко а гору не пойдём.

Все ждут волшебного халвинга. Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.

Меня часто посещает мысль, что эта тема с битком по-большей части только лишь с тем , чтобы стричь хомяков и стерилизовать наличные баксы и отвлекать внимание от рынков золота и прочих. Больших дядек заманивают в фонду и облигации, а хомячков в крипту. Постригут походу и тех и других. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лучше бы больше внимания в моменте уделили регуляции в Украине, которое вот вот настанет и коснётся очень многих, кто тут обитает
https://www.youtube.com/watch?v=7igJuT9LAI4
Закон обещают принять чз несколько месяцев.
Налог всё таки будет не с оборота, а с прибыли(ура)
Биржи не будут налоговыми агентами.
Это главные вещи на повестке дня, вопросов, конечно пока больше, чем ответов, что и как, но дело продвигается и в пользу криптофанов.
Кучинелли
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