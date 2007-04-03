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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:17
Кстати , как раз под халвинг битка в следующем году Китай планирует выпустить свою гос. крипту, что может не хорошо отразиться на цене битка.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Есть хомячки как ты, а есть более продвинутые пользователи крипты.Вот вторые первых и стригут.Т к первые, кроме как просто купить. ничего больше не умеют.Крипта действительно нужна именно для стрижки...одних другими.Но основное заблуждение толпы это понятие китов и прочей крупной живности.Киты часто между собой могут бороться на рынке. а наше дело при этом стричь, стричь и стричь.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:22
Ты как асти вабще не бычишь.У битка экосистема во всём мире с огромными вложениями и признанием.Ему не сможет ничего помешать.Ну и кому будет нужна китайская внутренняя крипта, да никому, кроме них и то по приказу.Китай вообще против торговли, а я уже написал. что крипта живёт и будет жить только потому, что торгуется.Т е ты не понимаешь вообще смысла крипты.Есть блокчейн. пожалуйста используйте его где угодно.А есть крипта, чтобы...стричь хомяков
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:22
Рад, что на форуме появился Мегатрейдер с Мегамозгом.
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03
Если китайские товары будут продаваться за их крипту с 10% скидкой, то их крипта нужна будет всем не меньше, чем доллары.
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