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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1623162416251626

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:17

Кстати , как раз под халвинг битка в следующем году Китай планирует выпустить свою гос. крипту, что может не хорошо отразиться на цене битка.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  andrein написав:Меня часто посещает мысль, что эта тема с битком по-большей части только лишь с тем , чтобы стричь хомяков и стерилизовать наличные баксы и отвлекать внимание от рынков золота и прочих. Больших дядек заманивают в фонду и облигации, а хомячков в крипту. Постригут походу и тех и других


Есть хомячки как ты, а есть более продвинутые пользователи крипты.Вот вторые первых и стригут.Т к первые, кроме как просто купить. ничего больше не умеют.Крипта действительно нужна именно для стрижки...одних другими.Но основное заблуждение толпы это понятие китов и прочей крупной живности.Киты часто между собой могут бороться на рынке. а наше дело при этом стричь, стричь и стричь.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:22

  andrein написав:Кстати , как раз под халвинг битка в следующем году Китай планирует выпустить свою гос. крипту, что может не хорошо отразиться на цене битка.

Ты как асти вабще не бычишь.У битка экосистема во всём мире с огромными вложениями и признанием.Ему не сможет ничего помешать.Ну и кому будет нужна китайская внутренняя крипта, да никому, кроме них и то по приказу.Китай вообще против торговли, а я уже написал. что крипта живёт и будет жить только потому, что торгуется.Т е ты не понимаешь вообще смысла крипты.Есть блокчейн. пожалуйста используйте его где угодно.А есть крипта, чтобы...стричь хомяков :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:22

  Кучинелли написав:
  andrein написав:Меня часто посещает мысль, что эта тема с битком по-большей части только лишь с тем , чтобы стричь хомяков и стерилизовать наличные баксы и отвлекать внимание от рынков золота и прочих. Больших дядек заманивают в фонду и облигации, а хомячков в крипту. Постригут походу и тех и других


Есть хомячки как ты, а есть более продвинутые пользователи крипты.Вот вторые первых и стригут.Т к первые, кроме как просто купить. ничего больше не умеют.Крипта действительно нужна именно для стрижки...одних другими.Но основное заблуждение толпы это понятие китов и прочей крупной живности.Киты часто между собой могут бороться на рынке. а наше дело при этом стричь, стричь и стричь.

Рад, что на форуме появился Мегатрейдер с Мегамозгом. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03

  Кучинелли написав:
  andrein написав:Кстати , как раз под халвинг битка в следующем году Китай планирует выпустить свою гос. крипту, что может не хорошо отразиться на цене битка.

Ты как асти вабще не бычишь.У битка экосистема во всём мире с огромными вложениями и признанием.Ему не сможет ничего помешать.Ну и кому будет нужна китайская внутренняя крипта, да никому, кроме них и то по приказу.

Если китайские товары будут продаваться за их крипту с 10% скидкой, то их крипта нужна будет всем не меньше, чем доллары.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

4500 ведра стоят
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:38

andrein
Рад, что на форуме появился Мегатрейдер с Мегамозгом

Не обижайся, не преувеличивай.Просто не пиши ерунду.особенно за китайские товары и их крипту :) таких крипт все хотят сделать. но от этого толку не будет.сообщество их не примет, т к будет нарушена децентрализация.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:40

Zebra

Туда не дойдёт...
Зебра. подскажи по кошельку блокчейн, помнится у тебя он есть.Включаю там двухфакторку по смс, приходит 5значный код.Но при вводе даёт ошибку. хоть стреляйся.пробовал несколько раз - ошибка и всё тут.в чём траблы :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:50

  Кучинелли написав:Zebra

Туда не дойдёт...
Зебра. подскажи по кошельку блокчейн, помнится у тебя он есть.Включаю там двухфакторку по смс, приходит 5значный код.Но при вводе даёт ошибку. хоть стреляйся.пробовал несколько раз - ошибка и всё тут.в чём траблы :?:

дойдет, дойдет
блокчейн.инфо\, давно уже не пользовался, не могу сказать
Zebra
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