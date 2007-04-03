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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:17
Кстати , как раз под халвинг битка в следующем году Китай планирует выпустить свою гос. крипту, что может не хорошо отразиться на цене битка.
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andrein
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:19
andrein написав:
Меня часто посещает мысль, что эта тема с битком по-большей части только лишь с тем , чтобы стричь хомяков и стерилизовать наличные баксы и отвлекать внимание от рынков золота и прочих. Больших дядек заманивают в фонду и облигации, а хомячков в крипту. Постригут походу и тех и других
Есть хомячки как ты, а есть более продвинутые пользователи крипты.Вот вторые первых и стригут.Т к первые, кроме как просто купить. ничего больше не умеют.Крипта действительно нужна именно для стрижки...одних другими.Но основное заблуждение толпы это понятие китов и прочей крупной живности.Киты часто между собой могут бороться на рынке. а наше дело при этом стричь, стричь и стричь.
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Кучинелли
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:22
Кучинелли написав: andrein написав:
Меня часто посещает мысль, что эта тема с битком по-большей части только лишь с тем , чтобы стричь хомяков и стерилизовать наличные баксы и отвлекать внимание от рынков золота и прочих. Больших дядек заманивают в фонду и облигации, а хомячков в крипту. Постригут походу и тех и других
Есть хомячки как ты, а есть более продвинутые пользователи крипты.Вот вторые первых и стригут.Т к первые, кроме как просто купить. ничего больше не умеют.Крипта действительно нужна именно для стрижки...одних другими.Но основное заблуждение толпы это понятие китов и прочей крупной живности.Киты часто между собой могут бороться на рынке. а наше дело при этом стричь, стричь и стричь.
Рад, что на форуме появился Мегатрейдер с Мегамозгом.
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andrein
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Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03
Кучинелли написав: andrein написав:
Кстати , как раз под халвинг битка в следующем году Китай планирует выпустить свою гос. крипту, что может не хорошо отразиться на цене битка.
Ты как асти вабще не бычишь.У битка экосистема во всём мире с огромными вложениями и признанием.Ему не сможет ничего помешать.Ну и кому будет нужна китайская внутренняя крипта, да никому, кроме них и то по приказу.
Если китайские товары будут продаваться за их крипту с 10% скидкой, то их крипта нужна будет всем не меньше, чем доллары.
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andrein
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:31
4500 ведра стоят
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Zebra
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:38
andrein
Рад, что на форуме появился Мегатрейдер с Мегамозгом
Не обижайся, не преувеличивай.Просто не пиши ерунду.особенно за китайские товары и их крипту
таких крипт все хотят сделать. но от этого толку не будет.сообщество их не примет, т к будет нарушена децентрализация.
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Кучинелли
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:40
Zebra
Туда не дойдёт...
Зебра. подскажи по кошельку блокчейн, помнится у тебя он есть.Включаю там двухфакторку по смс, приходит 5значный код.Но при вводе даёт ошибку. хоть стреляйся.пробовал несколько раз - ошибка и всё тут.в чём траблы
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Кучинелли
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:50
Кучинелли написав:Zebra
Туда не дойдёт...
Зебра. подскажи по кошельку блокчейн, помнится у тебя он есть.Включаю там двухфакторку по смс, приходит 5значный код.Но при вводе даёт ошибку. хоть стреляйся.пробовал несколько раз - ошибка и всё тут.в чём траблы
дойдет, дойдет
блокчейн.инфо\, давно уже не пользовался, не могу сказать
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Zebra
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Додано: Вів 26 лис, 2019 00:28
Кучинелли написав:Zebra
Туда не дойдёт...
Зебра. подскажи по кошельку блокчейн, помнится у тебя он есть.Включаю там двухфакторку по смс, приходит 5значный код.Но при вводе даёт ошибку. хоть стреляйся.пробовал несколько раз - ошибка и всё тут.в чём траблы
Заходил туда пару дней назад. Работает. Установлена года два назад. Браузер Опера.
Задайте вопрос сапорту. Вроде адекватные и отвечают довольно быстро.
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Vitaka
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