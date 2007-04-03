airmax78 написав:Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.
Чисто математически - наоборот. Потому что функция предложения-цена - кривая, а не прямая. С сокращением предложения, цена растет экспоненционально выше. А для любой экспоненциально растущей величины чем большее значение она принимает, тем быстрее растет.
Но это только теория. Как будет по факту, посмотрим. Рационально, биткоин, конечно же, ничто, пока используется как инструмент сохранения/преумножения стоимости и спекуляций. Но в мире очень много подобных ничто с капитализацией в сотни трлн долларов... А биткоин с некоторой натяжкой (при условии улучшения технологии) даже прикладное применение может иметь...