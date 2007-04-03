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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1624162516261627

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:48

  airmax78 написав:Хотя, мне кажется, влияние каждого следующего халвинга будет все меньше и меньше. И вообще, мне кажется, тут с этим халвингом в этот раз все может пойти совсем не так, как многие ожидают.


Чисто математически - наоборот. Потому что функция предложения-цена - кривая, а не прямая. С сокращением предложения, цена растет экспоненционально выше. А для любой экспоненциально растущей величины чем большее значение она принимает, тем быстрее растет.

Но это только теория. Как будет по факту, посмотрим. Рационально, биткоин, конечно же, ничто, пока используется как инструмент сохранения/преумножения стоимости и спекуляций. Но в мире очень много подобных ничто с капитализацией в сотни трлн долларов... А биткоин с некоторой натяжкой (при условии улучшения технологии) даже прикладное применение может иметь...
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