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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1624162516261627

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40

Как только курс начинает падать, сразу появляются знатоки с призывом сливать пока не поздно. Эти же горе трейдеры, потом будут покупать на волне хайпа по 15к и выше, не успев слить до окончания бычьего тренда. Лучший вариант это HODL, Баффет подтвердит. Оглянувшись назад до 2011 года биток уже десятки раз падал и десятки раз поднимался выше своей прежней цены. Возможно в этот раз будет по другому, но например я готов рискнуть. Что вложил в крипту, то считаю уже потерял. А если стрельнет, будет вообще отлично
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:33

Такой вот у меня вопрос: сложность майнинга растет, вознаграждение падает. После этого халвинга будет окончательно понятно, работает ли формула увеличения цены биткоина с уменьшением вознаграждения и увеличением сложности майнинга. По целому ряду криптог0вна эта формула уже давно нифига не работает. Если такое же произойдет с биткоином... В общем, мне кажется, что предстоящий халвинг - это момент истины для биткоина (и, наверное, в целом для всего криптоказино).
airmax78
 
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