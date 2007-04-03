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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40
Как только курс начинает падать, сразу появляются знатоки с призывом сливать пока не поздно. Эти же горе трейдеры, потом будут покупать на волне хайпа по 15к и выше, не успев слить до окончания бычьего тренда. Лучший вариант это HODL, Баффет подтвердит. Оглянувшись назад до 2011 года биток уже десятки раз падал и десятки раз поднимался выше своей прежней цены. Возможно в этот раз будет по другому, но например я готов рискнуть. Что вложил в крипту, то считаю уже потерял. А если стрельнет, будет вообще отлично
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:33
Такой вот у меня вопрос: сложность майнинга растет, вознаграждение падает. После этого халвинга будет окончательно понятно, работает ли формула увеличения цены биткоина с уменьшением вознаграждения и увеличением сложности майнинга. По целому ряду криптог0вна эта формула уже давно нифига не работает. Если такое же произойдет с биткоином... В общем, мне кажется, что предстоящий халвинг - это момент истины для биткоина (и, наверное, в целом для всего криптоказино).
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:33
После халвинга часть железа отправится на свалку. Сложность упадёт на некоторое время. Приток свежих монет на рынок усохнет, больше ничего фундаментального не произойдёт. Курс как был манипулируемым, так и останется.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:46
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:03
Так все рынки манипулируемые в той или иной мере. Разница лишь в какой мере. Что в крипте сейчас норма, за это в фонде могут упрятать надолго. Но ведь когда-то фонда была как крипта сейчас со скамами, каруселями и так далее.
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