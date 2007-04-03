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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40
Как только курс начинает падать, сразу появляются знатоки с призывом сливать пока не поздно. Эти же горе трейдеры, потом будут покупать на волне хайпа по 15к и выше, не успев слить до окончания бычьего тренда. Лучший вариант это HODL, Баффет подтвердит. Оглянувшись назад до 2011 года биток уже десятки раз падал и десятки раз поднимался выше своей прежней цены. Возможно в этот раз будет по другому, но например я готов рискнуть. Что вложил в крипту, то считаю уже потерял. А если стрельнет, будет вообще отлично
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:33
Такой вот у меня вопрос: сложность майнинга растет, вознаграждение падает. После этого халвинга будет окончательно понятно, работает ли формула увеличения цены биткоина с уменьшением вознаграждения и увеличением сложности майнинга. По целому ряду криптог0вна эта формула уже давно нифига не работает. Если такое же произойдет с биткоином... В общем, мне кажется, что предстоящий халвинг - это момент истины для биткоина (и, наверное, в целом для всего криптоказино).
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:33
После халвинга часть железа отправится на свалку. Сложность упадёт на некоторое время. Приток свежих монет на рынок усохнет, больше ничего фундаментального не произойдёт. Курс как был манипулируемым, так и останется.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:46
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:03
Так все рынки манипулируемые в той или иной мере. Разница лишь в какой мере. Что в крипте сейчас норма, за это в фонде могут упрятать надолго. Но ведь когда-то фонда была как крипта сейчас со скамами, каруселями и так далее.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:52
як видно на денному графіку, все-таки відскочили із фальшивим пробоєм, ... місяць назад була консолідація із супротивом на 7,5к, зараз на 7,3к
... а по балансу шортів/лонгів мені складно щось сказати, т.я. бітфінекс скотився в дніще (тому не дуже аргумент), а на мексі без такої залежності бриють одних і других
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:03
крипті не вистачає регуляції, як на традиційних ринках, коли при пампові 10% просто спрацює придписання по зупинці торгів, ... і потуги про обження кроку ордера 30% - ні про що, т.я. на тому ж бінансі ботами при пампові розганяють шіткоїни вище 100%, тому спекуляція на крипті - Дикий Захід, ... а те, що більша частина криптохламу по своїй суті - незареєстровані цінні папери взагалі анархічно
+на рахунок спекуляцій, пряме порівняння із фондою не пляше, т.я. в крипті немає такої самостійності ціни інструменту, як у випадку із стоками, тобто умовна бутерінка рухається куди дід прикаже
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 26 лис, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ребята, а у вас тут есть свой крипто-король?
Может, Козак?
Как "Крипто-королева" обманула тысячи людей на миллиарды долларов
Такая себе, крипто-цыганочка....
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