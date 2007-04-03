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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1624162516261627

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40

Как только курс начинает падать, сразу появляются знатоки с призывом сливать пока не поздно. Эти же горе трейдеры, потом будут покупать на волне хайпа по 15к и выше, не успев слить до окончания бычьего тренда. Лучший вариант это HODL, Баффет подтвердит. Оглянувшись назад до 2011 года биток уже десятки раз падал и десятки раз поднимался выше своей прежней цены. Возможно в этот раз будет по другому, но например я готов рискнуть. Что вложил в крипту, то считаю уже потерял. А если стрельнет, будет вообще отлично
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:33

Такой вот у меня вопрос: сложность майнинга растет, вознаграждение падает. После этого халвинга будет окончательно понятно, работает ли формула увеличения цены биткоина с уменьшением вознаграждения и увеличением сложности майнинга. По целому ряду криптог0вна эта формула уже давно нифига не работает. Если такое же произойдет с биткоином... В общем, мне кажется, что предстоящий халвинг - это момент истины для биткоина (и, наверное, в целом для всего криптоказино).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:33

После халвинга часть железа отправится на свалку. Сложность упадёт на некоторое время. Приток свежих монет на рынок усохнет, больше ничего фундаментального не произойдёт. Курс как был манипулируемым, так и останется.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:46

  phantom_systems написав:После халвинга часть железа отправится на свалку. Сложность упадёт на некоторое время. Приток свежих монет на рынок усохнет, больше ничего фундаментального не произойдёт. Курс как был манипулируемым, так и останется.

Если так - то все грустно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:03

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:После халвинга часть железа отправится на свалку. Сложность упадёт на некоторое время. Приток свежих монет на рынок усохнет, больше ничего фундаментального не произойдёт. Курс как был манипулируемым, так и останется.

Если так - то все грустно.

Так все рынки манипулируемые в той или иной мере. Разница лишь в какой мере. Что в крипте сейчас норма, за это в фонде могут упрятать надолго. Но ведь когда-то фонда была как крипта сейчас со скамами, каруселями и так далее.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:52

  Vitaka написав:TylerTruman_, 5к будет, но не так быстро. Я говорю о 29-м числе и 27-м.
Два варианта (как всегда):
1) до 29-го флет и закрытие шортовых позиций на текущих уровнях, отскок в район 8-8.2к.
2) продавливание вплоть до 27-го декабря, до уровней, какие получатся. Но второй вариант как-то не смотрится, ибо падение и так четыре торговых недели.

як видно на денному графіку, все-таки відскочили із фальшивим пробоєм, ... місяць назад була консолідація із супротивом на 7,5к, зараз на 7,3к :roll:
... а по балансу шортів/лонгів мені складно щось сказати, т.я. бітфінекс скотився в дніще (тому не дуже аргумент), а на мексі без такої залежності бриють одних і других
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:03

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:После халвинга часть железа отправится на свалку. Сложность упадёт на некоторое время. Приток свежих монет на рынок усохнет, больше ничего фундаментального не произойдёт. Курс как был манипулируемым, так и останется.

Если так - то все грустно.

Так все рынки манипулируемые в той или иной мере. Разница лишь в какой мере. Что в крипте сейчас норма, за это в фонде могут упрятать надолго. Но ведь когда-то фонда была как крипта сейчас со скамами, каруселями и так далее.

крипті не вистачає регуляції, як на традиційних ринках, коли при пампові 10% просто спрацює придписання по зупинці торгів, ... і потуги про обження кроку ордера 30% - ні про що, т.я. на тому ж бінансі ботами при пампові розганяють шіткоїни вище 100%, тому спекуляція на крипті - Дикий Захід, ... а те, що більша частина криптохламу по своїй суті - незареєстровані цінні папери взагалі анархічно :roll:
+на рахунок спекуляцій, пряме порівняння із фондою не пляше, т.я. в крипті немає такої самостійності ціни інструменту, як у випадку із стоками, тобто умовна бутерінка рухається куди дід прикаже :mrgreen:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 26 лис, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ребята, а у вас тут есть свой крипто-король?
Может, Козак?

Как "Крипто-королева" обманула тысячи людей на миллиарды долларов
https://www.vestifinance.ru/articles/128813


Такая себе, крипто-цыганочка.... 8)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вижу, гривна уже никому неинтересна, пирамида битка куда интереснее для обсуждения)) А хорошо идем :) Где же кабанчики? Пора ж устраивать зимний загон!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:19

  Alex2006 написав:Вижу, гривна уже никому неинтересна

Ветка же не по гривне вроде?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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