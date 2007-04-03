Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40

Как только курс начинает падать, сразу появляются знатоки с призывом сливать пока не поздно. Эти же горе трейдеры, потом будут покупать на волне хайпа по 15к и выше, не успев слить до окончания бычьего тренда. Лучший вариант это HODL, Баффет подтвердит. Оглянувшись назад до 2011 года биток уже десятки раз падал и десятки раз поднимался выше своей прежней цены. Возможно в этот раз будет по другому, но например я готов рискнуть. Что вложил в крипту, то считаю уже потерял. А если стрельнет, будет вообще отлично