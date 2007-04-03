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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:00
зараз цікаво, чи праве плече дід малює
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 26 лис, 2019 18:34
Блин, не туда кликнул) Теперь понятно, обознался
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:34
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:36
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Конечно.Самые спекулятивные монеты для меня самые востребованные.Биткэш повторяет траекторию битка по своим уровням.Самый вероятный вариант на среднесрок - рост до 250 в коррекции что счас будет от падения.Потом слив на 150 плюс минус.Ну и халвинг на месяц раньше битка.тут возможны варианты.Первый - слив и переход на майнинг битка на месяц. т к награда упадёт раньше.Второй - на след год Роджер Вер объявил о финансировании экосистемы кэш на 200 лимонов. возможно не даст упасть и пампанёт.Цели расплывчаты и варьируются от 700 до 1200 для начала.Слабонервным сам поясни. что это будет не завтра, а то тут счас начнут...
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