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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1625162616271628

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:00

зараз цікаво, чи праве плече дід малює 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:34

  ol_zy написав:
  Alex2006 написав:Вижу, гривна уже никому неинтересна

Ветка же не по гривне вроде?

Блин, не туда кликнул) Теперь понятно, обознался :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:34

  TylerTruman_ написав:зараз цікаво, чи праве плече дід малює 8)

Дед косоплечий получается :)
П.С. За бикешем кто-нибудь наблюдает?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:36

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:зараз цікаво, чи праве плече дід малює 8)

Дед косоплечий получается :)
П.С. За бикешем кто-нибудь наблюдает?

А что с бикешем ? Есть новости ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:За бикешем кто-нибудь наблюдает?

Конечно.Самые спекулятивные монеты для меня самые востребованные.Биткэш повторяет траекторию битка по своим уровням.Самый вероятный вариант на среднесрок - рост до 250 в коррекции что счас будет от падения.Потом слив на 150 плюс минус.Ну и халвинг на месяц раньше битка.тут возможны варианты.Первый - слив и переход на майнинг битка на месяц. т к награда упадёт раньше.Второй - на след год Роджер Вер объявил о финансировании экосистемы кэш на 200 лимонов. возможно не даст упасть и пампанёт.Цели расплывчаты и варьируются от 700 до 1200 для начала.Слабонервным сам поясни. что это будет не завтра, а то тут счас начнут...
Кучинелли
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