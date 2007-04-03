КХ!!!!!!
твоя люба монера +13% зробила!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:15
КХ!!!!!!
твоя люба монера +13% зробила!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:21
Кайфуєм! Але я зараз змінив тактику. Мультивалютний кошик і мультипарна торгівля. Допоки чекатимемо туземун, треба теж не сідіти, склавши руки, а примножувати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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