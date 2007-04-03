КХ!!!!!!
твоя люба монера +13% зробила!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:15
КХ!!!!!!
твоя люба монера +13% зробила!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:21
Кайфуєм! Але я зараз змінив тактику. Мультивалютний кошик і мультипарна торгівля. Допоки чекатимемо туземун, треба теж не сідіти, склавши руки, а примножувати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Дедушка занял удобную позицию в середине канала: можно творить фсьо, шо угодно, в пределах естественно
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:56
точніше просто в каналі, а не в середині, бо зараз відностно біля краю
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:10
Ripple
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что XRP может получить 2 триллиона ликвидности в ближайшие годы в текущей системе. По словам главы Ripple, компания стремится достичь именно такого успеха через ликвидность по требованию. Такими масштабными планами относительно XRP представитель Ripple поделился в новом интервью The Jay Kim. Генеральный директор Ripple отметил, что в настоящее время банковская система является достаточно громоздкой и устаревшей, и ей необходимы некоторые изменения. В значительной степени положение экономики обеспечивается нефтью, однако если удастся найти то, что ее заменит, то система будет эффективнее. Это можно сделать в том числе и через блокчейн-технологии Ripple.
Брэд Гарлингхаус подчеркнул, что ликвидность по требованию от Ripple уже достигла очень хороших результатов, и команда не планирует на этом останавливаться. В частности, продвижение и развитие идет через сотрудничество с различными организациями. Например, крипто-биржами, которые могут принимать платежи в фиате и использовать Ripple XRP для конвертации.
Также, по словам главы Ripple, опыт сотрудничества с MoneyGram является началом усилий Ripple по созданию новой финансовой системы вокруг XRP. Таким образом, в дальнейшем можно ожидать еще более масштабное продвижение технологий Ripple. Точные сроки достижения этого не указываются, но есть вероятность, что положение компании Ripple изменится указанным образом в ближайшие годы.
Партнер Ripple японский финансовый гигант SBI инвестировал в Securitize. По данным AMBcrypto, инвестиции партнера Ripple в платформу ценных бумаг Securitize имели стратегический характер. Их целью являлось облегчение дальнейшего развития платформу, а также обновление индустрии ценных бумаг. Точная сумма вложения партнера Ripple SBI не указывается, однако есть сведения, что она была семизначной.
Ripple XRP может достичь 28 долларов, по мнению крипто-аналитика vajolleratzii. Эксперт представил в Twitter прогноз, утверждая, что Ripple XRP способен подняться, несмотря на то, что в настоящее время наблюдается определенное понижение. Причиной повышения Ripple XRP до 28 долларов аналитик считает в том числе и накал скептических настроений относительно цифрового актива в социальных сетях.
Достичь указанного стоимости Ripple XRP может в предстоящем цикле. Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов. По словам CryptoBull2020, у него нет никаких опасений из-за ежедневных колебаний стоимости Ripple XRP, учитывая такой прогноз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:21
Скучный прогноз какой-то, ну и кто ему поверит ?
Надо было начинать прогноз со слов -
Я путешественник во времени и прибыл к вам из 2025 года на машине времени, чтобы предупредить. В 2025 году Рипл стоит 40000 долл. и все продаётся только за Рипл.
Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов.
Я сам в просадке по BTG и ETC сижу, надеюсь ETH на PoS перейдёт, а про мои монеты Нвидиа с АМД может вспомнят, когда надумают видеокарты распродавать .
Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:57
В мене мультивалютний кошик i мультипарна торгiвля. Звiсно, з топ альти. Останнiй тиждень на парi лайт-кефiр i кефiр-рiпл бавлюся.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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