Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:10

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что XRP может получить 2 триллиона ликвидности в ближайшие годы в текущей системе. По словам главы Ripple, компания стремится достичь именно такого успеха через ликвидность по требованию. Такими масштабными планами относительно XRP представитель Ripple поделился в новом интервью The Jay Kim. Генеральный директор Ripple отметил, что в настоящее время банковская система является достаточно громоздкой и устаревшей, и ей необходимы некоторые изменения. В значительной степени положение экономики обеспечивается нефтью, однако если удастся найти то, что ее заменит, то система будет эффективнее. Это можно сделать в том числе и через блокчейн-технологии Ripple.



Брэд Гарлингхаус подчеркнул, что ликвидность по требованию от Ripple уже достигла очень хороших результатов, и команда не планирует на этом останавливаться. В частности, продвижение и развитие идет через сотрудничество с различными организациями. Например, крипто-биржами, которые могут принимать платежи в фиате и использовать Ripple XRP для конвертации.



Также, по словам главы Ripple, опыт сотрудничества с MoneyGram является началом усилий Ripple по созданию новой финансовой системы вокруг XRP. Таким образом, в дальнейшем можно ожидать еще более масштабное продвижение технологий Ripple. Точные сроки достижения этого не указываются, но есть вероятность, что положение компании Ripple изменится указанным образом в ближайшие годы.



Партнер Ripple японский финансовый гигант SBI инвестировал в Securitize. По данным AMBcrypto, инвестиции партнера Ripple в платформу ценных бумаг Securitize имели стратегический характер. Их целью являлось облегчение дальнейшего развития платформу, а также обновление индустрии ценных бумаг. Точная сумма вложения партнера Ripple SBI не указывается, однако есть сведения, что она была семизначной .



Ripple XRP может достичь 28 долларов , по мнению крипто-аналитика vajolleratzii. Эксперт представил в Twitter прогноз, утверждая, что Ripple XRP способен подняться, несмотря на то, что в настоящее время наблюдается определенное понижение. Причиной повышения Ripple XRP до 28 долларов аналитик считает в том числе и накал скептических настроений относительно цифрового актива в социальных сетях.



Достичь указанного стоимости Ripple XRP может в предстоящем цикле. Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов . По словам CryptoBull2020, у него нет никаких опасений из-за ежедневных колебаний стоимости Ripple XRP, учитывая такой прогноз.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.