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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1626162716281629

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 120
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:15

КХ!!!!!!
твоя люба монера +13% зробила!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:21

  greenozon написав:КХ!!!!!!
твоя люба монера +13% зробила!
:mrgreen:

Кайфуєм! :P Але я зараз змінив тактику. Мультивалютний кошик і мультипарна торгівля. Допоки чекатимемо туземун, треба теж не сідіти, склавши руки, а примножувати. :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дедушка занял удобную позицию в середине канала: можно творить фсьо, шо угодно, в пределах естественно :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:56

  Vitaka написав:Дедушка занял удобную позицию в середине канала: можно творить фсьо, шо угодно, в пределах естественно :mrgreen:

точніше просто в каналі, а не в середині, бо зараз відностно біля краю :roll:
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:10

Ripple

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что XRP может получить 2 триллиона ликвидности в ближайшие годы в текущей системе. По словам главы Ripple, компания стремится достичь именно такого успеха через ликвидность по требованию. Такими масштабными планами относительно XRP представитель Ripple поделился в новом интервью The Jay Kim. Генеральный директор Ripple отметил, что в настоящее время банковская система является достаточно громоздкой и устаревшей, и ей необходимы некоторые изменения. В значительной степени положение экономики обеспечивается нефтью, однако если удастся найти то, что ее заменит, то система будет эффективнее. Это можно сделать в том числе и через блокчейн-технологии Ripple.

Брэд Гарлингхаус подчеркнул, что ликвидность по требованию от Ripple уже достигла очень хороших результатов, и команда не планирует на этом останавливаться. В частности, продвижение и развитие идет через сотрудничество с различными организациями. Например, крипто-биржами, которые могут принимать платежи в фиате и использовать Ripple XRP для конвертации.

Также, по словам главы Ripple, опыт сотрудничества с MoneyGram является началом усилий Ripple по созданию новой финансовой системы вокруг XRP. Таким образом, в дальнейшем можно ожидать еще более масштабное продвижение технологий Ripple. Точные сроки достижения этого не указываются, но есть вероятность, что положение компании Ripple изменится указанным образом в ближайшие годы.

Партнер Ripple японский финансовый гигант SBI инвестировал в Securitize. По данным AMBcrypto, инвестиции партнера Ripple в платформу ценных бумаг Securitize имели стратегический характер. Их целью являлось облегчение дальнейшего развития платформу, а также обновление индустрии ценных бумаг. Точная сумма вложения партнера Ripple SBI не указывается, однако есть сведения, что она была семизначной.

Ripple XRP может достичь 28 долларов, по мнению крипто-аналитика vajolleratzii. Эксперт представил в Twitter прогноз, утверждая, что Ripple XRP способен подняться, несмотря на то, что в настоящее время наблюдается определенное понижение. Причиной повышения Ripple XRP до 28 долларов аналитик считает в том числе и накал скептических настроений относительно цифрового актива в социальных сетях.

Достичь указанного стоимости Ripple XRP может в предстоящем цикле. Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов. По словам CryptoBull2020, у него нет никаких опасений из-за ежедневных колебаний стоимости Ripple XRP, учитывая такой прогноз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:21

  Козак-характерник написав: Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов


Скучный прогноз какой-то, ну и кто ему поверит ?
Надо было начинать прогноз со слов -
Я путешественник во времени и прибыл к вам из 2025 года на машине времени, чтобы предупредить. В 2025 году Рипл стоит 40000 долл. и все продаётся только за Рипл.
:)
Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов. :)

Я сам в просадке по BTG и ETC сижу, надеюсь ETH на PoS перейдёт, а про мои монеты Нвидиа с АМД может вспомнят, когда надумают видеокарты распродавать .
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:57

  andrein написав: Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов. :)

В мене мультивалютний кошик i мультипарна торгiвля. :P Звiсно, з топ альти. Останнiй тиждень на парi лайт-кефiр i кефiр-рiпл бавлюся. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:11

Bitfinex
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Longs vs Shorts
BTC: 82% 18%
ETH: 88% 12%
LTC: 88% 12%

Все затарились и ждут ракету. :)
andrein
 
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