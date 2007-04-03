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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1627162816291630

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 121
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:14

  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.

У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
airmax78
 
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  #<1 ... 1627162816291630
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