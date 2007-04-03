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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1627162816291630

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 121
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:14

  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.

У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40

  airmax78 написав:
  andrein написав:
  Козак-характерник написав: Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов


Скучный прогноз какой-то, ну и кто ему поверит ?
Надо было начинать прогноз со слов -
Я путешественник во времени и прибыл к вам из 2025 года на машине времени, чтобы предупредить. В 2025 году Рипл стоит 40000 долл. и все продаётся только за Рипл.
:)
Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов. :)

Я сам в просадке по BTG и ETC сижу, надеюсь ETH на PoS перейдёт, а про мои монеты Нвидиа с АМД может вспомнят, когда надумают видеокарты распродавать .

Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку :lol: щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:19

  TylerTruman_ написав:а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку :lol: щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком :mrgreen:

Пиарить себя они умеют. Звездеть не мешки ворочать.
phantom_systems
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