|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:14
airmax78 написав:
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8873
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1042 раз.
- Подякували: 2322 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19
antey1969 написав: airmax78 написав:
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32700
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 3774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40
airmax78 написав: andrein написав: Козак-характерник написав:
Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов
Скучный прогноз какой-то, ну и кто ему поверит ?
Надо было начинать прогноз со слов - Я путешественник во времени и прибыл к вам из 2025 года на машине времени, чтобы предупредить. В 2025 году Рипл стоит 40000 долл. и все продаётся только за Рипл.
Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов.
Я сам в просадке по BTG и ETC сижу, надеюсь ETH на PoS перейдёт, а про мои монеты Нвидиа с АМД может вспомнят, когда надумают видеокарты распродавать .
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку
щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6748
|1479977
|
П'ят 29 лис, 2019 19:34
ЛОБ
|
|28360
|180429766
|
|
|38
|45423
|
|