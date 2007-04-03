Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:14
Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19
У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40
а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:19
Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:58
так, а шо? все норм стартап ріпл підняв бабла на впарюванні хом'якам цифрових фантиків, прикупив біля 10% акцій мані грем, ... таке шось, мані грем на хаях коштував біля 300 баксів за акцію, зараз 3! нуу, а історія хриплого всім відома
XRP кращий біткоїна (с)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:41
Читал недавно одного писателя , типа эксперта, вычислял он по предыдущим халвингам сколько будет стоить биткоин через 2 года. У него получилось на пике 169К баксов. При этом он абсолютно не думает, сколько эл.энергии будет потреблять сеть битка при такой цене и что половину заводов в Китае нужно будет перенастроить на выпуск асиков, чтобы удовлетворить спрос майнеров. Королевство кривых зеркал.
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