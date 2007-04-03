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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:14
airmax78 написав:
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19
antey1969 написав: airmax78 написав:
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40
airmax78 написав: andrein написав: Козак-характерник написав:
Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов
Скучный прогноз какой-то, ну и кто ему поверит ?
Надо было начинать прогноз со слов - Я путешественник во времени и прибыл к вам из 2025 года на машине времени, чтобы предупредить. В 2025 году Рипл стоит 40000 долл. и все продаётся только за Рипл.
Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов.
Я сам в просадке по BTG и ETC сижу, надеюсь ETH на PoS перейдёт, а про мои монеты Нвидиа с АМД может вспомнят, когда надумают видеокарты распродавать .
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку
щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:58
phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку
щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком
Пиарить себя они умеют. Звездеть не мешки ворочать.
так, а шо? все норм
стартап ріпл підняв бабла на впарюванні хом'якам цифрових фантиків, прикупив біля 10% акцій мані грем, ... таке шось, мані грем на хаях коштував біля 300 баксів за акцію, зараз 3! нуу, а історія хриплого всім відома
XRP кращий біткоїна (с)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:41
Читал недавно одного писателя , типа эксперта, вычислял он по предыдущим халвингам сколько будет стоить биткоин через 2 года. У него получилось на пике 169К баксов. При этом он абсолютно не думает, сколько эл.энергии будет потреблять сеть битка при такой цене и что половину заводов в Китае нужно будет перенастроить на выпуск асиков, чтобы удовлетворить спрос майнеров. Королевство кривых зеркал.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 01:14
А я примножую рiплу, кефiр на цiй парi. Топ 2,3 - не хухри-мухри. Щось вистрелить 50:50.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 07:20
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.
Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
По 10 центов усредняйтесь на ту же сумму, что потратили при входе по доллару.
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