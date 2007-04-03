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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1628162916301631>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 121
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:14

  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.

У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:40

  airmax78 написав:
  andrein написав:
  Козак-характерник написав: Еще один прогноз, сделанный CryptoBull2020, поднимает более высокую планку для Ripple XRP. Данный аналитик утверждает, что в долгосрочной перспективе Ripple XRP способен подняться и до 40 тысяч долларов


Скучный прогноз какой-то, ну и кто ему поверит ?
Надо было начинать прогноз со слов -
Я путешественник во времени и прибыл к вам из 2025 года на машине времени, чтобы предупредить. В 2025 году Рипл стоит 40000 долл. и все продаётся только за Рипл.
:)
Похоже Казак стал долгосрочным инвестором купив Рипл по 30 центов. :)

Я сам в просадке по BTG и ETC сижу, надеюсь ETH на PoS перейдёт, а про мои монеты Нвидиа с АМД может вспомнят, когда надумают видеокарты распродавать .

Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку :lol: щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:19

  TylerTruman_ написав:а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку :lol: щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком :mrgreen:

Пиарить себя они умеют. Звездеть не мешки ворочать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:58

  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:а поки можете дозволити собі губозакаточну машинку :lol: щоб вірити в потужне майбутнє цього скам-токена, потрібно бути великим наївняком :mrgreen:

Пиарить себя они умеют. Звездеть не мешки ворочать.

так, а шо? все норм :lol: стартап ріпл підняв бабла на впарюванні хом'якам цифрових фантиків, прикупив біля 10% акцій мані грем, ... таке шось, мані грем на хаях коштував біля 300 баксів за акцію, зараз 3! нуу, а історія хриплого всім відома :roll:
XRP кращий біткоїна (с) :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:41

Читал недавно одного писателя , типа эксперта, вычислял он по предыдущим халвингам сколько будет стоить биткоин через 2 года. У него получилось на пике 169К баксов. При этом он абсолютно не думает, сколько эл.энергии будет потреблять сеть битка при такой цене и что половину заводов в Китае нужно будет перенастроить на выпуск асиков, чтобы удовлетворить спрос майнеров. Королевство кривых зеркал. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:14

А я примножую рiплу, кефiр на цiй парi. Топ 2,3 - не хухри-мухри. Щось вистрелить 50:50. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 07:20

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Когда Риппл дойдет до 40000 - я наконец-то смогу купить себе остров в Средиземном море.

Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.

У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.

По 10 центов усредняйтесь на ту же сумму, что потратили при входе по доллару.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:39

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Рекомендую бронировать остров уже сейчас. Когда Риппл дотянется до 40 куе на Средиземноморье разметут даже песочные куличики на побережье.
И давайте без стеснения, не мелочась, столбите сразу Сицилию, Сардинию или Кипр.

У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.

По 10 центов усредняйтесь на ту же сумму, что потратили при входе по доллару.

Не может Риппл стоить 10 центов после того, как был озвучен таргет в 40000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:40

  airmax78 написав:Не может Риппл стоить 10 центов после того, как был озвучен таргет в 40000.

Добро пожаловать в волшебный мир крипты.
Zebra
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