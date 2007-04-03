|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:44
Чуйка, що ріпла всіх здивує ще...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:58
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 лис, 2019 21:08
В кои-то веки соглашусь с вами. Риппл - это биткоин через 100 лет, когда все биткоины уже будут добыты и цена биткоина будет приближаться к 10 млн. долл. США. Просто не все это еще поняли. Хочешь биткоин, который уже невозможно намайнить - купи себе риппл.
|