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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1628162916301631

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 121
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:44

Чуйка, що ріпла всіх здивує ще... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:58

  Козак-характерник написав:Чуйка, що ріпла всіх здивує ще... :P


ріпл лютий скам...
остановісь, КХ!
:lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:08

  Козак-характерник написав:Чуйка, що ріпла всіх здивує ще... :P

В кои-то веки соглашусь с вами. Риппл - это биткоин через 100 лет, когда все биткоины уже будут добыты и цена биткоина будет приближаться к 10 млн. долл. США. Просто не все это еще поняли. Хочешь биткоин, который уже невозможно намайнить - купи себе риппл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:08

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Чуйка, що ріпла всіх здивує ще... :P


ріпл лютий скам...
остановісь, КХ!
:lol:

капа 627 523 749 535$ лютий скам... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Хочешь биткоин, который уже невозможно намайнить - купи себе риппл.

Рипл уже невозможно намайнить. И что?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:05

Вся крипта держится на печатном станке Tether, т.е. на честном слове джентельменов. :)

https://bitnovosti.com/2018/09/10/dark_ ... inter-ltd/

С начала 2017 года количество виртуальных долларов увеличилось с 10 млн единиц до 4.28 млрд .
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезер - это величайший скам в истории. Когда его, наконец, накроют медным тазом, мы снова можем увидеть реальную цену основных криптовалют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:28

  Zebra написав:
  airmax78 написав:У меня еще нет острова - а вы мне уже завидуете. Пожалуй докуплю Риппла.

По 10 центов усредняйтесь на ту же сумму, что потратили при входе по доллару.

як "головний експерт" по бутерінці, скоро буде по 50? :mrgreen: думаєте в хом'яків вистачить кАтлєт усереднюватися по такій дорозі на південь? капітулює багато ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:33

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Хочешь биткоин, который уже невозможно намайнить - купи себе риппл.

Рипл уже невозможно намайнить. И что?

зате його фантиків можна ще збільшити більш ніж в 2 рази в обороті, Попандопуло відпочиває :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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