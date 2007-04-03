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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:44
Чуйка, що ріпла всіх здивує ще...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:58
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 лис, 2019 21:08
В кои-то веки соглашусь с вами. Риппл - это биткоин через 100 лет, когда все биткоины уже будут добыты и цена биткоина будет приближаться к 10 млн. долл. США. Просто не все это еще поняли. Хочешь биткоин, который уже невозможно намайнить - купи себе риппл.
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:08
капа 627 523 749 535$ лютий скам...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:05
Вся крипта держится на печатном станке Tether, т.е. на честном слове джентельменов.
С начала 2017 года количество виртуальных долларов увеличилось с 10 млн единиц до 4.28 млрд .
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезер - это величайший скам в истории. Когда его, наконец, накроют медным тазом, мы снова можем увидеть реальную цену основных криптовалют.
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:28
як "головний експерт" по бутерінці, скоро буде по 50? думаєте в хом'яків вистачить кАтлєт усереднюватися по такій дорозі на південь? капітулює багато ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:33
зате його фантиків можна ще збільшити більш ніж в 2 рази в обороті, Попандопуло відпочиває
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:06
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