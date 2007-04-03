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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1629163016311632

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 122
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:25

  Ubah написав:
  airmax78 написав:Тезер - это величайший скам в истории. Когда его, наконец, накроют медным тазом, мы снова можем увидеть реальную цену основных криптовалют.

Тезер уже более трех лет хоронят но пока что он живее всех.

Они, пока, удачно уходят от ответственности используя лазейки в законодательстве и дорогих адвокатов. Но вечно это продолжаться не может.
airmax78
 
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