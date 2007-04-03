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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:25
Ubah написав: airmax78 написав:
Тезер - это величайший скам в истории. Когда его, наконец, накроют медным тазом, мы снова можем увидеть реальную цену основных криптовалют.
Тезер уже более трех лет хоронят но пока что он живее всех.
Они, пока, удачно уходят от ответственности используя лазейки в законодательстве и дорогих адвокатов. Но вечно это продолжаться не может.
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