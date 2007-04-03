Они, пока, удачно уходят от ответственности используя лазейки в законодательстве и дорогих адвокатов. Но вечно это продолжаться не может.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:25
Они, пока, удачно уходят от ответственности используя лазейки в законодательстве и дорогих адвокатов. Но вечно это продолжаться не может.
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рипл разморозил ущё 1млрд токенов:
Скока там их можно разморозить вообще?
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:36
Комент з чата...
"Ситуация интересная ... уже из каждого утюга кричат , что Рипл скам. Аналитики , блогеры , ходлеры - все говорят о том , что цена идёт на 0 или 0.03 цента ... Очень похоже на ситуацию с битком , когда он был на 3100. Толко Рипл не будет лететь вверх 4 месяца как биток. Все может случиться за 3-5 дней ... Но может быть и правда все рухнет ... но я чую конкретное разводилово !"
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:50
43млрд. в ходу, 100 загалом, ... +там крім самої ріпл контори, ще Маккалеб (який зараз стеларом рулить) підливає
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:55
Не вiриш в рОкету? Таких не берут в комонавти...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:01
Я дешевле чем по300 баксов за монету риппл продавать не собираюсь. План простой: Х1000 за 3 года. 1,5 года уже прошло, так что ждать недолго.
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:05
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:46
ключові слова "дешевле чем" у XRP сєкти всі заклинання сконцентровані на ціні $589
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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