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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1629163016311632

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 122
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:25

  Ubah написав:
  airmax78 написав:Тезер - это величайший скам в истории. Когда его, наконец, накроют медным тазом, мы снова можем увидеть реальную цену основных криптовалют.

Тезер уже более трех лет хоронят но пока что он живее всех.

Они, пока, удачно уходят от ответственности используя лазейки в законодательстве и дорогих адвокатов. Но вечно это продолжаться не может.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл разморозил ущё 1млрд токенов:
https://beincrypto.ru/ripple-razmorozil ... kenov-xrp/

Скока там их можно разморозить вообще? :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:36

  Vitaka написав:Рипл разморозил ущё 1млрд токенов:
https://beincrypto.ru/ripple-razmorozil ... kenov-xrp/

Скока там их можно разморозить вообще? :mrgreen:

Комент з чата... :)

"Ситуация интересная ... уже из каждого утюга кричат , что Рипл скам. Аналитики , блогеры , ходлеры - все говорят о том , что цена идёт на 0 или 0.03 цента ... Очень похоже на ситуацию с битком , когда он был на 3100. Толко Рипл не будет лететь вверх 4 месяца как биток. Все может случиться за 3-5 дней ... Но может быть и правда все рухнет ... но я чую конкретное разводилово !" :lol:
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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:50

  Vitaka написав:Рипл разморозил ущё 1млрд токенов:
https://beincrypto.ru/ripple-razmorozil ... kenov-xrp/

Скока там их можно разморозить вообще? :mrgreen:

43млрд. в ходу, 100 загалом, ... +там крім самої ріпл контори, ще Маккалеб (який зараз стеларом рулить) підливає
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:55

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Рипл разморозил ущё 1млрд токенов:
https://beincrypto.ru/ripple-razmorozil ... kenov-xrp/

Скока там их можно разморозить вообще? :mrgreen:

43млрд. в ходу, 100 загалом, ... +там крім самої ріпл контори, ще Маккалеб (який зараз стеларом рулить) підливає

Не вiриш в рОкету? :lol: Таких не берут в комонавти... :lol:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:01

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Рипл разморозил ущё 1млрд токенов:
https://beincrypto.ru/ripple-razmorozil ... kenov-xrp/

Скока там их можно разморозить вообще? :mrgreen:

Комент з чата... :)

"Ситуация интересная ... уже из каждого утюга кричат , что Рипл скам. Аналитики , блогеры , ходлеры - все говорят о том , что цена идёт на 0 или 0.03 цента ... Очень похоже на ситуацию с битком , когда он был на 3100. Толко Рипл не будет лететь вверх 4 месяца как биток. Все может случиться за 3-5 дней ... Но может быть и правда все рухнет ... но я чую конкретное разводилово !" :lol:

Я дешевле чем по300 баксов за монету риппл продавать не собираюсь. План простой: Х1000 за 3 года. 1,5 года уже прошло, так что ждать недолго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:05

  airmax78 написав:План простой: Х1000 за 3 года. 1,5 года уже прошло, так что ждать недолго.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:46

  airmax78 написав:Я дешевле чем по300 баксов за монету риппл продавать не собираюсь. План простой: Х1000 за 3 года. 1,5 года уже прошло, так что ждать недолго.

ключові слова "дешевле чем" :mrgreen: у XRP сєкти всі заклинання сконцентровані на ціні $589 :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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