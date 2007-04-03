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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Diablo1977
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:10
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:18
Купив 100 BTG за 0.041 кефіра. Поміняв частину кефіра на лайт по 3.26.
П.С. Ріпла ньюс.
Компания Ripple 1 декабря разблокировала 1 млрд токенов XRP со счета условного депонирования. На это обратил внимание ресурс Whale Alert. «Киты» отреагировали на это движением средств, так как, вероятно, это вызовет изменения в цене XRP, и без того находящейся в трудном положении.
Высвобожденные средства, которые появятся на рынке, возможно, вызовут памп на сумму около $225 млн
. В настоящее время цена токена находится на уровне $ 0,21, падение ниже уровня поддержки может привести к серьезным проблемам. Разблокированные Ripple токены могут быть проданы криптобиржам и другим организациям.
Начиная с 2017 года, компания ежемесячно размораживает по одному миллиарду XRP. Изначально Ripple заблокировала на своих эскроу-счетах пятьдесят пять миллиардов XRP, на каждом по одному миллиарду монет. По истечении тридцати дней остаток непроданных токенов возвращается на счет условного депонирования.
Этот механизм гарантирует, что не все XRP в одночасье будут распроданы на открытом рынке. Блокировка XRP предотвращает любые неблагоприятные движения цены и обеспечивает стабильность. Операции по счетам условного депонирования записываются в реестре, таким образом, выпуск токенов контролируется всякий раз, когда размораживается один миллиард XRP.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:00
TylerTruman_
Не соглашусь с Вами по поводу "гомнофорков", эфир и монеро не являются форками битка в отличие от лайта и биткоинкэша. Более того у этих монет есть существенные плюсы по сравнению с битком (ну минусы само собой тоже есть) - эфир, как его позиционируют разработчики, является мировым компьютером и по капитализации как никак на втором месте после битка, ну а монеро ориентиованная на приватность валюта и разработчики у монеро очень адекватные (только с последним форком перемудрили)
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Diablo1977
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:26
Diablo1977 написав:TylerTruman_
Не соглашусь с Вами по поводу "гомнофорков", эфир и монеро не являются форками битка в отличие от лайта и биткоинкэша. Более того у этих монет есть существенные плюсы по сравнению с битком (ну минусы само собой тоже есть) - эфир, как его позиционируют разработчики, является мировым компьютером и по капитализации как никак на втором месте после битка, ну а монеро ориентиованная на приватность валюта и разработчики у монеро очень адекватные (только с последним форком перемудрили)
про говнофорки, я мав на увазі процес в середині конкретних проектів, без прив'язки до діда, ... на рахунок світлого майбутнього монеро, не берусь загадувати, але симпатизую даному проекту, ... а бутеріум закінчить фейлом, імхо
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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