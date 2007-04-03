Додано: Пон 02 гру, 2019 22:18

памп на сумму около $225 млн

Купив 100 BTG за 0.041 кефіра. Поміняв частину кефіра на лайт по 3.26.П.С. Ріпла ньюс.Компания Ripple 1 декабря разблокировала 1 млрд токенов XRP со счета условного депонирования. На это обратил внимание ресурс Whale Alert. «Киты» отреагировали на это движением средств, так как, вероятно, это вызовет изменения в цене XRP, и без того находящейся в трудном положении.Высвобожденные средства, которые появятся на рынке, возможно, вызовут. В настоящее время цена токена находится на уровне $ 0,21, падение ниже уровня поддержки может привести к серьезным проблемам. Разблокированные Ripple токены могут быть проданы криптобиржам и другим организациям.Начиная с 2017 года, компания ежемесячно размораживает по одному миллиарду XRP. Изначально Ripple заблокировала на своих эскроу-счетах пятьдесят пять миллиардов XRP, на каждом по одному миллиарду монет. По истечении тридцати дней остаток непроданных токенов возвращается на счет условного депонирования.Этот механизм гарантирует, что не все XRP в одночасье будут распроданы на открытом рынке. Блокировка XRP предотвращает любые неблагоприятные движения цены и обеспечивает стабильность. Операции по счетам условного депонирования записываются в реестре, таким образом, выпуск токенов контролируется всякий раз, когда размораживается один миллиард XRP.