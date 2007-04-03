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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1630163116321633

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 122
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:28

  Vitaka написав:Когда там уже хворк по кефиру? 7-го декабря? Где движ?? А то у меня припасено несколько пузырьков кефира...

Так этот форк ничего принципиального не вносит - с чего бы цене поменяться?
Вон у монеро 30.11. форк был - перешли полностью на другой алгоритм, теперь майнится только на процах сеть в 2,5 раза выросла но пока абсолютно непонятно что будет с ценой монеро то-ли будет расти то-ли падать :D :shock: :?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:10

з говнофорками можливі підскоки, то таке, дохлі коти, :mrgreen: ... а от ситуація із лайтом, доволі близьким родичем бітка, після халвінга ціна сходила -70% та круто обвалився хешрейт, ... але у випадку діда буде туземун, правильно :?: :roll:
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:18

Купив 100 BTG за 0.041 кефіра. Поміняв частину кефіра на лайт по 3.26. :P

П.С. Ріпла ньюс. :P

Компания Ripple 1 декабря разблокировала 1 млрд токенов XRP со счета условного депонирования. На это обратил внимание ресурс Whale Alert. «Киты» отреагировали на это движением средств, так как, вероятно, это вызовет изменения в цене XRP, и без того находящейся в трудном положении.

Высвобожденные средства, которые появятся на рынке, возможно, вызовут памп на сумму около $225 млн. В настоящее время цена токена находится на уровне $ 0,21, падение ниже уровня поддержки может привести к серьезным проблемам. Разблокированные Ripple токены могут быть проданы криптобиржам и другим организациям.

Начиная с 2017 года, компания ежемесячно размораживает по одному миллиарду XRP. Изначально Ripple заблокировала на своих эскроу-счетах пятьдесят пять миллиардов XRP, на каждом по одному миллиарду монет. По истечении тридцати дней остаток непроданных токенов возвращается на счет условного депонирования.

Этот механизм гарантирует, что не все XRP в одночасье будут распроданы на открытом рынке. Блокировка XRP предотвращает любые неблагоприятные движения цены и обеспечивает стабильность. Операции по счетам условного депонирования записываются в реестре, таким образом, выпуск токенов контролируется всякий раз, когда размораживается один миллиард XRP.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:00

TylerTruman_
Не соглашусь с Вами по поводу "гомнофорков", эфир и монеро не являются форками битка в отличие от лайта и биткоинкэша. Более того у этих монет есть существенные плюсы по сравнению с битком (ну минусы само собой тоже есть) - эфир, как его позиционируют разработчики, является мировым компьютером и по капитализации как никак на втором месте после битка, ну а монеро ориентиованная на приватность валюта и разработчики у монеро очень адекватные (только с последним форком перемудрили) :D
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:26

  Diablo1977 написав:TylerTruman_
Не соглашусь с Вами по поводу "гомнофорков", эфир и монеро не являются форками битка в отличие от лайта и биткоинкэша. Более того у этих монет есть существенные плюсы по сравнению с битком (ну минусы само собой тоже есть) - эфир, как его позиционируют разработчики, является мировым компьютером и по капитализации как никак на втором месте после битка, ну а монеро ориентиованная на приватность валюта и разработчики у монеро очень адекватные (только с последним форком перемудрили) :D

про говнофорки, я мав на увазі процес в середині конкретних проектів, без прив'язки до діда, ... на рахунок світлого майбутнього монеро, не берусь загадувати, але симпатизую даному проекту, ... а бутеріум закінчить фейлом, імхо
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:55

  TylerTruman_ написав:а бутеріум закінчить фейлом, імхо

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 01:57

  Козак-характерник написав:Купив 100 BTG за 0.041 кефіра.


Правильный ход мысли. BCH,BSV и BTG могут всех еще удивить, т.к. красная кнопка от этих монет у правильных пацанов. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 02:07

На Bitmex пощупали недавно мои 6200. Походу как идет накопление , но это не точно. :)
andrein
 
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