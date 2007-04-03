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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1632163316341635

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 122
1) дно вже було пройдено
18%
22
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:13

  Andrew_ написав:Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?

Пузырь доткомов показал, что топовые компании не только восстановились, а показали иксы. Так и тут, кто взял эфир, не пожалеет, только нужно ждать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:58

Всем добрый день! Подскажите, как правильно выбрать обменник криптовалюты? Что нужно учитывать, кроме курса?
380674120425
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:33

  380674120425 написав:Всем добрый день! Подскажите, как правильно выбрать обменник криптовалюты? Что нужно учитывать, кроме курса?

https://www.bestchange.ru/
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Всё просто: нет керосина - нет движения вверх. Нет движения вверх - сила тяжести тянет тело вниз :)
Vitaka
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