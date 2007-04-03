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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?
Додано: Нед 08 гру, 2019 11:13
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:58
Всем добрый день! Подскажите, как правильно выбрать обменник криптовалюты? Что нужно учитывать, кроме курса?
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:33
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всё просто: нет керосина - нет движения вверх. Нет движения вверх - сила тяжести тянет тело вниз
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