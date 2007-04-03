Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:34
Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?
Andrew_
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:13
Andrew_ написав:
Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?
Пузырь доткомов показал, что топовые компании не только восстановились, а показали иксы. Так и тут, кто взял эфир, не пожалеет, только нужно ждать.
Zebra
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:58
Всем добрый день! Подскажите, как правильно выбрать обменник криптовалюты? Что нужно учитывать, кроме курса?
380674120425
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Додано: Пон 09 гру, 2019 18:33
380674120425 написав:
Всем добрый день! Подскажите, как правильно выбрать обменник криптовалюты? Что нужно учитывать, кроме курса?
https://www.bestchange.ru/
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Додано: Вів 10 гру, 2019 08:04
andrein написав:
Прошла сигнальная транза 0.00003333. По всей вероятности на выходных будут шатать рынок.
о чем сигналили-то?
thirdeye
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:55
thirdeye написав: andrein написав:
Прошла сигнальная транза 0.00003333. По всей вероятности на выходных будут шатать рынок.
о чем сигналили-то?
по ходу ложная тревога або я нічого не зауважив вартого уваги..
greenozon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:55
ETC на піврічному (чи навіть річному дні)
варто підзакупитись хто працює із цією монетою
greenozon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:05
Кто покупал биток (любую крипту) за ДОЛЛАР с валютной карты банка - подскажите плиз процедуру с минимальным % комиссии.
Ruslan2453
Повідомлень: 1371
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:11
Ruslan2453 написав:
Кто покупал биток (любую крипту) за ДОЛЛАР с валютной карты банка - подскажите плиз процедуру с минимальным % комиссии.
С минимальным % Свифт. Разумеется, если речь хотя бы о четырехзначной сумме, а не каких-то пустяках.
phantom_systems
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