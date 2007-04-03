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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:07
greenozon написав: thirdeye написав: andrein написав:
Прошла сигнальная транза 0.00003333. По всей вероятности на выходных будут шатать рынок.
о чем сигналили-то?
по ходу ложная тревога або я нічого не зауважив вартого уваги..
Ложный, одиночный сигнал. Бывает.
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andrein
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