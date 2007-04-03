RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1633163416351636

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 123
1) дно вже було пройдено
19%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:07

  greenozon написав:
  thirdeye написав:
  andrein написав:Прошла сигнальная транза 0.00003333. По всей вероятности на выходных будут шатать рынок.

о чем сигналили-то?


по ходу ложная тревога або я нічого не зауважив вартого уваги..


Ложный, одиночный сигнал. Бывает.
andrein
 
Повідомлень: 520
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1633163416351636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2984, 2985, 2986
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
29853 180865158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 22:06
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1484893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 45591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.