Andrew_ написав:Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?
Пузырь доткомов показал, что топовые компании не только восстановились, а показали иксы. Так и тут, кто взял эфир, не пожалеет, только нужно ждать.
Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить вчорашній дамп Matic, як ілюстація суті шіткоїнів, Х-си на протязі місяця, а далі ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані