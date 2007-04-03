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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1633163416351636

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 123
1) дно вже було пройдено
19%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:07

  greenozon написав:
  thirdeye написав:
  andrein написав:Прошла сигнальная транза 0.00003333. По всей вероятности на выходных будут шатать рынок.

о чем сигналили-то?


по ходу ложная тревога або я нічого не зауважив вартого уваги..


Ложный, одиночный сигнал. Бывает.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:56

  Zebra написав:
  Andrew_ написав:Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?

Пузырь доткомов показал, что топовые компании не только восстановились, а показали иксы. Так и тут, кто взял эфир, не пожалеет, только нужно ждать.

Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить :roll:
вчорашній дамп Matic, як ілюстація суті шіткоїнів, Х-си на протязі місяця, а далі ... :mrgreen:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вот тебе и ложный...
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:23

  TylerTruman_ написав:Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить :roll

Я вже пояснював чому ефір виживе і піде на нове коло хайпу. Повторювати по 20 разів не збираюсь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:38

Хомаша обкурився і бачить нові маркети - маріюанні! :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить :roll

Я вже пояснював чому ефір виживе і піде на нове коло хайпу. Повторювати по 20 разів не збираюсь.

за дідом піде? тобто вірите в туземун після халвінга, чи ще коли там ... :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:21

Лайтушок тре тарити... :P Біт - цифрове золото, лайтушок - срібло, кефір - папірові гроші.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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