Andrew_ написав:Ребята, а кто нибудь хеджирует свои лонги опционами?
Пузырь доткомов показал, что топовые компании не только восстановились, а показали иксы. Так и тут, кто взял эфир, не пожалеет, только нужно ждать.
Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить вчорашній дамп Matic, як ілюстація суті шіткоїнів, Х-си на протязі місяця, а далі ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить :roll
Я вже пояснював чому ефір виживе і піде на нове коло хайпу. Повторювати по 20 разів не збираюсь.
TylerTruman_ написав:Відновилися компанії, які мали реальний та перспективний продукт, ... і якщо ви порівнюєте із стоками, то ріпл та бутерінка - це із доткомів типу pets.com, бульбашки які надули в ТОП, але їх чекав крах, ... а криптовалюти - це взагалі-то альтернатива грошам, тому порівняння із стоками сумнівне, а при офіційному визанні незареєстрованими цінними паперами, нічого хорошого шіткоїнам не світить :roll
Я вже пояснював чому ефір виживе і піде на нове коло хайпу. Повторювати по 20 разів не збираюсь.
за дідом піде? тобто вірите в туземун після халвінга, чи ще коли там ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.