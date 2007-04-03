Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:01

Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмем, например вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться.



Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать. Но цена вверх не двигается. Не двигается она потому, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане, то есть они скрыты до тех пор, пока на этом ценовом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами «по рынку», то есть они не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз. Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное, снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.