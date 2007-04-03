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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1635163616371638 До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 123 1) дно вже було пройдено 19% 23 2) не нижче 3500 11% 14 3) 3250-3499 4% 5 4) 3000-3249 10% 12 5) 2750-2999 6% 7 6) 2500-2749 4% 5 7) 2250-2499 3% 4 2000-2249 3% 4 9) нижче 2000 40% 49 Всього голосів : 123 Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:05 «Противоход» Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов. При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули и в спешке закрывают свои позиции, пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.



В целом работа хедж-фондов именно на противоходе и основана — покупать, когда все продают и продавать, когда все покупают. Только у хедж-фондов есть одно очень большое преимущество: когда они покупают, они могут выкупить всю бумагу с рынка. Когда они продают — мало найдётся фондов, способных выкупить всё, что может продать хедж-фонд, поэтому хедж-фондам удаётся довольно легко обвалить рынки, хотя работать на понижение всегда несравненно труднее, чем играть на повышение, ибо бумаги всегда ограниченное количество, ведь её не больше, чем выпущено эмитентом, а свободно обращающейся на фондовых рынках даже гораздо меньше, а вот денег у хедж-фондов, в общем, условно неограниченный объём, то есть они покупают на тех уровнях, на которых они в состоянии выкупить всю свободно обращающуюся бумагу с рынка. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27174 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1889 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:06 «Свободное падение» Об этом методе есть известная поговорка биржевых игроков: «Для роста цен нужны деньги. Падать же цены могут под собственным весом». Естественно, что цены падают не под собственным весом, а в связи с тем, что каждая сделка отнимает у спекулятивного капитала процент в виде комиссии, которая идёт брокерам и биржам. В результате объём всех денег, которые присутствуют на бирже, постоянно уменьшается. Причём, чем выше ликвидность актива, тем быстрее снижается масса средств, которыми оперируют спекулянты. По мере того, как денег на рынке становится всё меньше, изменяется соотношение объёма обращающихся на рынке бумаг и денег, то есть по текущим ценам денег на все бумаги уже не хватает. В этом случае цены на высоколиквидные активы постоянно снижаются, медленно но верно.



Хедж-фонды при этом могут использовать относительно небольшие объёмы средств (сравнимые с дневным оборотом по данному активу) для увеличения волатильности, что увеличивает ликвидность и ускоряет выкачивание денег из мелких спекулянтов, особенно если хедж-фонды при этом потихоньку зарабатывают «по мелочи». Тут, правда, получается уже не совсем свободное падение, а ускоренное. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27174 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1889 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:06 «Укачивание» Это движения цен то вверх то вниз с растущей амплитудой. Чем-то сродни методу «Стиральная доска», но тут решается противоположенная задача — не вытрясти спекулянтов из всех их позиций, а наоборот, заставить их войти в позиции и перестать реагировать на движения рынка. Суть метода в следующем: он основан на учении о том, что спекулянт, что бы не проиграть слишком много, должен всегда ставить заявки, закрывающие его позицию, если убыточность этой позиции достигла определённого уровня. В среде спекулянтов эти заявки называются «стоп-лосс», образованное от английских слов «stop» и «loss» — остановить потери. Часто спекулянты называют эти заявки просто «стопы». С этими «стопами» есть такой фокус: очень трудно бывает выбрать, на каком уровне их поставить. Некоторые спекулянты ставят их на определённое количество процентов ниже покупки (или выше продажи), некоторые спекулянты ставят их исходя из амплитуды внутридневных движений актива, некоторые пытаются отслеживать так называемые «уровни поддержки» и «уровни сопротивления», и т. д… Общего алгоритма правильного выставления «стопа» нет. Вывод цены на уровни, на которых гарантированно сработают большинство «стопов» выставленных биржевым планктоном, называется у крупных игроков «свозить на стопы». После того, как у массы спекулянтов несколько раз подряд срабатывают «стопы» с последующим возвратом цены к той тенденции, на которую рассчитывали спекулянты, они отодвигают свои «стопы» дальше от цены входа в рынок. Если очередная волна «туда-назад» не приводит монстров к цели, то есть не вызывает массового выноса мелкоты на «стопы», амплитуда движения увеличивается. Спекулянты снова оказываются в проигрыше и снова отодвигают стопы, но чем дальше они отодвигают стопы, тем больше они на них теряют, а хедж-фонды всё больше выигрывают. Это «укачивание» рынка продолжается до тех пор, пока мелкота не займёт выжидательную позицию с целью понять, куда же пойдёт рынок. Если мелкота выходит из игры, хедж-фонды сдвигают цену в какую-либо сторону (по обстоятельствам), но уже очень существенно, что бы снова раззадорить биржевой планктон, который получает от монстров вектор, куда играть и снова входит в позиции. Тогда картинка повторяется.



Часть мелких спекулянтов после «укачивания» остаётся в своих позициях вообще снимая стопы, что бы их не вытрясли, как это уже бывало и не раз. В этом случае существенный сдвиг цены осуществляется хедж-фондами именно в сторону против основной массы находящихся в позициях игроков, после чего снова начинается «укачивание», естественно действующее на нервы тем, кто сидит в позиции с большими потерями. Это приводит к тому, что большая часть этих игроков фиксируют немалые убытки.



Как хедж-фонды узнают, куда играет основная масса биржевого планктона? Как я уже писал в главке «Монстры биржевой игры», по оценкам специалистов примерно половина всех сделок на рынках всего мира приходится на хедж-фонды. Таким образом, если у них стало заметно меньше бумаги, значит планктон сейчас сидит в длинных позициях, если бумаги у монстров стало больше, значит мелкота понаоткрывала коротких позиций. Таким образом, всегда двигая цену в сторону, максимально выгодную для себя, хедж-фонды автоматически играют против основной массы мелких спекулянтов. Метод «укачивание» часто сочетается с приёмом «Свободное падение». Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27174 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1889 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:07 «Ловля на жадность» Это один из основных методов «обувания» биржевого планктона (наряду с методом «Противоход»), но ещё более основополагающий. Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая жадность. Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать… И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы… А тут и брокер суетится: «Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету» — и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё — кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта… Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется «маржин-колл», то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги, и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов абсолютно ничем не рискуя предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Например, как заставить спекулянтов покупать невероятно задранную бумагу, какой сейчас (декабрь 2009 года) являются бумаги Сбербанка? Очень просто. Надо создать биржевому планктону условия, при которых он начнёт открывать по данной бумаге короткие позиции, то есть дать народу возможность брать бумагу взаймы, что бы он её продал и пустить плохую новость про данного эмитента (15.12.2009 это было подтверждение рейтинга Сбербанка с прогнозом «негативный»). Взаймы здесь является ключевым словом. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен — значит он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. В случае с короткой позицией это означает не что иное, как покупка бумаги по ценам ещё более невразумительным, чем те, по которой спекулянт эту бумагу продавал. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом хедж-фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через «маржинальную позицию»). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить на этом рынке и даже заработать в этом казино. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны и покупка какой-нибудь «голубой фишки» в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. Главное — не брать взаймы у брокера, никогда не открывать «коротких» позиций и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги, по ещё более смешным ценам. Повторюсь, однако, что возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один — два — три года. Как быстро вы получите прибыль, зависит от серьёзности кризиса, от которого, в свою очередь, зависит скорость восстановления рынков. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27174 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1889 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:09 Битвы титанов Иногда, при недостатке мелкой рыбёшки на рынках (это бывает в периоды кризисов, когда всю мелочь уже распугали), хедж-фонды не прочь разыграть партеечку со своими прямыми конкурентами и это очень увлекательное зрелище. Рассмотрим вопросы о том, почему в одной бумаге может быть только один монстр, как монстры вышибают друг друга с рынка, какие они используют друг против друга приёмы и контрприёмы и почему иногда более мелкий монстр может выбить из игры более крупного.



Что может один хедж-фонд противопоставить другому хедж-фонду? Естественно, любой игрок скажет, что играющий на понижение может использовать только имеющуюся у него и у его брокера бумагу, а играющий на повышение — деньги. Причём, надо учитывать, что в общем случае (в целом, в мире) денег всегда больше, поскольку объёмы бумаги всегда ограниченны, соответственно, играть на повышение всегда легче. Именно поэтому так легко надуваются пузыри на самых разных рынках. Однако можно представить себе ситуацию, когда какому-то даже сравнительно небольшому хедж-фонду (назовём его фонд М) стало известно, что удерживая цены от падения другой хедж-фонд (назовём его фонд Б) израсходовал уже весь свой денежный запас и основную часть кредитного плеча, котоую ему могли предоставить банки? Ведь эта информация означает, что данный хедж-фонд израсходовал свой запас прочности. В этом случае наш относительно небольшой хедж-фонд М может неплохо заработать, если сыграет на понижение против большого и гораздо более сильного хедж-фонда, ослабленного огромным весом биржевых активов. Наш небольшой хедж-фонд М получает преимущество, если он уже имеет достаточно большой объём того актива, который пытается удержать от падения фонд Б, поскольку фонд М может попытаться «пробить» фонд Б путём простого сброса всей своей бумаги. Максимум, что он потеряет — это разница в цене между более высокой ценой покупки и более низкой ценой продажи. Несколько процентов. Если на бирже в это время разыгрался некий кризис, такие потери легко объяснить своим инвесторам, зато если удастся «пробить» большого монстра, можно очень неслабо подняться. Но тут возникает дополнительный вопрос: что будут делать мелкие спекулянты? От них тоже многое зависит.



За мелких спекулянтов берутся оба фонда. И каждый из фондов старается привлечь спекулянтов на свою сторону. Однако если в отсутствии крупных конкурентов применять описанные алгоритмы манипулирования биржей относительно легко, то применять эти же алгоритмы в присутствии крупных конкурентов очень трудно, поскольку каждый из противников старается спутать карты другому. В этом случае начинают играть роль такие факторы, как мощность компьютеров, управляющих биржевыми роботами, скорость интернет-канала, по которому передаются приказы и получаются данные о прошедших сделках, а в случае, если хедж-фонд играет через множество счетов, что бы в ФСФР (или в аналогичном надзорном органе, если это не в России) его не засекли, играет роль скорость работы распределённой сети, обеспечивающей координацию заявок этих счетов между собой.



Кроме того, начинает играть роль то, какие алгоритмы заложены в биржевого робота, и предусматривают ли эти алгоритмы наличие аналогичного противника. Например, если один из двух противоборствующих роботов более тормозной, то другой, более шустрый, может успеть пробить цену в нужную ему сторону, вытрясти часть мелких спекулянтов и восстановить свои позиции в активе, получив при этом прибыль. Чтобы не позволить противоборствующей стороне проводить такие вот фокусы, другой робот должен успевать откупать появившиеся при пробитии цены заявки с такой скоростью, что бы опережать своего соперника. Тут надо понимать также, что выигрывающая в продвижении цены сторона постоянно получает прибыль и соответственно, может наращивать свои маржинальные позиции. Правда, чем больше кредиты, тем более критичным будет положение хедж-фонда в случае движения цены в обратную сторону.



Обычно, когда на рынке разворачивается подобная ситуация, резко возрастают дневные объёмы сделок и это на фоне очень быстро и сильно прыгающей цены. В этом случае цена может прыгать в течение всего дня вверх и вниз по нескольку раз за минуту на четверть или даже на полпроцента — процент. Иногда рынок находится в таком состоянии неделями. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27174 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1889 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1635163616371638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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