Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:07

Это один из основных методов «обувания» биржевого планктона (наряду с методом «Противоход»), но ещё более основополагающий. Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая жадность. Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать… И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы… А тут и брокер суетится: «Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету» — и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё — кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта… Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется «маржин-колл», то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги, и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов абсолютно ничем не рискуя предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Например, как заставить спекулянтов покупать невероятно задранную бумагу, какой сейчас (декабрь 2009 года) являются бумаги Сбербанка? Очень просто. Надо создать биржевому планктону условия, при которых он начнёт открывать по данной бумаге короткие позиции, то есть дать народу возможность брать бумагу взаймы, что бы он её продал и пустить плохую новость про данного эмитента (15.12.2009 это было подтверждение рейтинга Сбербанка с прогнозом «негативный»). Взаймы здесь является ключевым словом. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен — значит он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. В случае с короткой позицией это означает не что иное, как покупка бумаги по ценам ещё более невразумительным, чем те, по которой спекулянт эту бумагу продавал. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом хедж-фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через «маржинальную позицию»). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить на этом рынке и даже заработать в этом казино. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны и покупка какой-нибудь «голубой фишки» в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. Главное — не брать взаймы у брокера, никогда не открывать «коротких» позиций и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги, по ещё более смешным ценам. Повторюсь, однако, что возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один — два — три года. Как быстро вы получите прибыль, зависит от серьёзности кризиса, от которого, в свою очередь, зависит скорость восстановления рынков.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.