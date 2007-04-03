Vitaka написав:TylerTruman_, а хде на моих малюнках часовые интервалы? Может, таки недельные?
час - російською ще значить "время" ... а що ви опублікували графік із тижневим ТФ звісно видно, тільки на ньому із-за арифметичної шкали на такому проміжку часу нічого не видно, лінія просто взята по низам як вийшло
Таки ничего не видно? Малюнок сделан месяц назад. Ничего не остаётся, как посмотреть через месяц, два, три...
ні, ну 3и каліки буде таким чином дивитися, вони відповіно не вплинуть ні на що ... в крипті професійні трейдери на часових ТФ ще використовують арифметичну шкалу, а денний і вище логарифм
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані