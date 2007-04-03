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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1636163716381639

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 123
1) дно вже було пройдено
19%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
40%
49
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:17

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, а хде на моих малюнках часовые интервалы? :)
Может, таки недельные? :mrgreen:

час - російською ще значить "время" :idea: ... а що ви опублікували графік із тижневим ТФ звісно видно, тільки на ньому із-за арифметичної шкали на такому проміжку часу нічого не видно, лінія просто взята по низам як вийшло :roll:


Таки ничего не видно? Малюнок сделан месяц назад. Ничего не остаётся, как посмотреть через месяц, два, три...

ні, ну 3и каліки буде таким чином дивитися, вони відповіно не вплинуть ні на що :mrgreen: ... в крипті професійні трейдери на часових ТФ ще використовують арифметичну шкалу, а денний і вище логарифм
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 01:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, т.е. на годынных ТФ арифметическую шкалу можно пользовать, а на дневных/недельных уже нельзя, бо там ниправильно видно/совсем не видно/искаженно видно. Я правильно понял? :)
Vitaka
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  #<1 ... 1636163716381639
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