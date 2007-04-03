Vitaka написав:TylerTruman_, а хде на моих малюнках часовые интервалы? Может, таки недельные?
час - російською ще значить "время" ... а що ви опублікували графік із тижневим ТФ звісно видно, тільки на ньому із-за арифметичної шкали на такому проміжку часу нічого не видно, лінія просто взята по низам як вийшло
Таки ничего не видно? Малюнок сделан месяц назад. Ничего не остаётся, как посмотреть через месяц, два, три...
ні, ну 3и каліки буде таким чином дивитися, вони відповіно не вплинуть ні на що ... в крипті професійні трейдери на часових ТФ ще використовують арифметичну шкалу, а денний і вище логарифм
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Vitaka написав:TylerTruman_, т.е. на годынных ТФ арифметическую шкалу можно пользовать, а на дневных/недельных уже нельзя, бо там ниправильно видно/совсем не видно/искаженно видно. Я правильно понял?
для крипти тільки так, т.я. велика волатильність, ... а на стоках, або валютах залежить від інструменту, ... і якщо використовуєте фібо ретрейсмент, то не забудьте там ставити галочку логарифм при розтягуванні на великих ТФ
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Так, за бакс лєсєнкою. І торганув на парі кефір-лайт. Лайт +2%.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.