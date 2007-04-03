Додано: Пон 23 гру, 2019 05:16

Мошенническая схема PlusToken стала притчей во языцех в криптовалютном пространстве. Пирамида лопнула в июне 2019 года, тогда же стало известно, что мошенники украли у инвесторов около 3 млрд долларов в криптовалюте. Значительная часть этих криптовалютных активов выражена в биткоинах, более того, есть сведения, что в распоряжении мошенников около 180 тыс. BTC, или почти 1% всех монет в обращении.



С тех пор организаторы схемы стабильно, частями сбрасывают на рынок свои активы. Согласно данным Chainalysis, мошенники уже продали 25 тыс. монет. Ранее редакция BeInCrypto сообщала, что они выбрасывают на рынок по 1300 биткоинов ежедневно. Не удивительно, что эксперты сразу возложили на них ответственность за неустойчивую ценовую динамику биткоина, при этом под огнем критики оказалась криптобиржа Huobi, через которую, предполжительно, мошенники сбывали свои монеты.



Однако один аналитик утверждает, что схема PlusToken и ее распродажи напоминают ведущий криптопроект — Ripple (XRP).



По словам Алистера Милна (@alistairmilne), компания контролирует слишком большое количество XRP в обращении и «медленно сбрасывает свои запасы на ходлеров». По словам Милна, ситуация напоминает мошенничество с PlusToken.



На самом деле, Ripple ежемесячно выводит в обращение 1 млрд токенов в рамках стандатного протокола. В начале декабря компания по графику разблокировала очередной миллиард. По текущему курсу на рынок ежемеячно попадают монеты на сумму 225 млн долларов. Команда утверждает, что эти меры призваны «ускорить развитие экосистемы XRP», но неясно, почему для таких целей ежемесячно требуются сотни миллионов долларов.



На эти вопросы есть ответы

Конечно, организаторы схемы PlusToken украли деньги, а не напечатали их, но сравнение Ripple также заслуживает тщательного изучения.



По данным Messari, публикуемые Ripple ежеквартальные «Отчеты о прозрачности» основаны на «непоследовательной и расплывчатой методологии». В одном случае отчет за июль 2019 года показал, что число XRP в обращении за последние шесть месяцев увеличилось на 11,5%, однако по данным API оно выросло на 4,5%.



Также есть проблемы с активами, принадлежащими Джеду Маккалебу. У соучредителя Ripple около 20 миллиардов долларов на в XRP, эти деньи должны быть выплачены ему и его семье. Он регулярно продает их на рынке, и неясно, сколько еще у него осталось.



В целом, ежемесячной разблокировки XRP в 1 млрд долларов уже достаточно, чтобы заслужить сравнение Милна с PlusToken. В любом случае, у сообщества есть к Ripple вопросы, на которые придется дать ответы.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.