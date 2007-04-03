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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1644164516461647

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 125
1) дно вже було пройдено
18%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
49
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 05:16

XRP

Мошенническая схема PlusToken стала притчей во языцех в криптовалютном пространстве. Пирамида лопнула в июне 2019 года, тогда же стало известно, что мошенники украли у инвесторов около 3 млрд долларов в криптовалюте. Значительная часть этих криптовалютных активов выражена в биткоинах, более того, есть сведения, что в распоряжении мошенников около 180 тыс. BTC, или почти 1% всех монет в обращении.

С тех пор организаторы схемы стабильно, частями сбрасывают на рынок свои активы. Согласно данным Chainalysis, мошенники уже продали 25 тыс. монет. Ранее редакция BeInCrypto сообщала, что они выбрасывают на рынок по 1300 биткоинов ежедневно. Не удивительно, что эксперты сразу возложили на них ответственность за неустойчивую ценовую динамику биткоина, при этом под огнем критики оказалась криптобиржа Huobi, через которую, предполжительно, мошенники сбывали свои монеты.

Однако один аналитик утверждает, что схема PlusToken и ее распродажи напоминают ведущий криптопроект — Ripple (XRP).

По словам Алистера Милна (@alistairmilne), компания контролирует слишком большое количество XRP в обращении и «медленно сбрасывает свои запасы на ходлеров». По словам Милна, ситуация напоминает мошенничество с PlusToken.

На самом деле, Ripple ежемесячно выводит в обращение 1 млрд токенов в рамках стандатного протокола. В начале декабря компания по графику разблокировала очередной миллиард. По текущему курсу на рынок ежемеячно попадают монеты на сумму 225 млн долларов. Команда утверждает, что эти меры призваны «ускорить развитие экосистемы XRP», но неясно, почему для таких целей ежемесячно требуются сотни миллионов долларов.

На эти вопросы есть ответы
Конечно, организаторы схемы PlusToken украли деньги, а не напечатали их, но сравнение Ripple также заслуживает тщательного изучения.

По данным Messari, публикуемые Ripple ежеквартальные «Отчеты о прозрачности» основаны на «непоследовательной и расплывчатой методологии». В одном случае отчет за июль 2019 года показал, что число XRP в обращении за последние шесть месяцев увеличилось на 11,5%, однако по данным API оно выросло на 4,5%.

Также есть проблемы с активами, принадлежащими Джеду Маккалебу. У соучредителя Ripple около 20 миллиардов долларов на в XRP, эти деньи должны быть выплачены ему и его семье. Он регулярно продает их на рынке, и неясно, сколько еще у него осталось.

В целом, ежемесячной разблокировки XRP в 1 млрд долларов уже достаточно, чтобы заслужить сравнение Милна с PlusToken. В любом случае, у сообщества есть к Ripple вопросы, на которые придется дать ответы.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 08:08

Поэтому больше я ни копейки не потрачу на риппл. Ни по 10 центов, ни по 0.0001 центу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шановнэ панство! Делаем ставки: пойдёт вверх на 7900 или вниз? Ставлю на 7900 :)
П.С. Похоже продолжения кина не будет.
Востаннє редагувалось Vitaka в Пон 23 гру, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:55

  Vitaka написав:Шановнэ панство! Делаем ставки: пойдёт вверх на 7900 или вниз? Ставлю на 7900 :)

Я торгую топ альту к кефіру. Пофік. :P Сьогодні +3% на парі кефір - монеро. А так, лєсєнка на закуп біта з топами до 0 (за бакси). :P Нам, татарам одін хрєн... :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:14

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Шановнэ панство! Делаем ставки: пойдёт вверх на 7900 или вниз? Ставлю на 7900 :)

Я торгую топ альту к кефіру. Пофік. :P Сьогодні +3% на парі кефір - монеро. А так, лєсєнка на закуп біта з топами до 0 (за бакси). :P Нам, татарам одін хрєн... :)


И то, и другое может начудить. Так шо, не. Я биткой побалуюсь. А для нервов - кешей.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 01:52

  airmax78 написав:Поэтому больше я ни копейки не потрачу на риппл. Ни по 10 центов, ни по 0.0001 центу.

Бывший разработчик Bitcoin: XRP — это бессмысленный токен. Альткоин не дает держателям никаких реальных прав, а его единственное предназначение — обогащение компании Ripple, уверен программист Питер Тодд. Он добавил, что у токена XRP есть одно конкретное предназначение. Оно заключается в обогащении владельцев Ripple, которое достигается путем продажи монет «неудачникам», заявил Тодд. 20 декабря схожее мнение выразил директор по развитию издания The Block Ларри Чермак. Он отметил, что только во втором квартале 2019 года Ripple продала токенов XRP на сумму в $260 млн.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 02:38

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Поэтому больше я ни копейки не потрачу на риппл. Ни по 10 центов, ни по 0.0001 центу.

Бывший разработчик Bitcoin: XRP — это бессмысленный токен. Альткоин не дает держателям никаких реальных прав, а его единственное предназначение — обогащение компании Ripple, уверен программист Питер Тодд. Он добавил, что у токена XRP есть одно конкретное предназначение. Оно заключается в обогащении владельцев Ripple, которое достигается путем продажи монет «неудачникам», заявил Тодд. 20 декабря схожее мнение выразил директор по развитию издания The Block Ларри Чермак. Он отметил, что только во втором квартале 2019 года Ripple продала токенов XRP на сумму в $260 млн.

Ну они все бесполезные. Просто тут скам очевиден, как и с тезером.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 01:07

10 декабря 2019 года Monerium и Tradeshift Frontiers осуществили первую в мире трансграничную транзакцию по евро в сети Ethereum.

Используя платформу Tradeshift, Tradeshift заказал товары в магазине Icelandic, который, в свою очередь, заказал товары у своего поставщика Nordic Store. Счета-фактуры и заказы на покупку были оформлены через смарт-контракты Tradeshift и оплачивались с помощью электронных денег Monerium. Наличие электронных денег в качестве лицензированной формы цифровых денежных средств в сети позволило автоматически выполнять транзакции и осуществлять расчеты наличными практически в реальном времени. Всего в Ethereum Mainnet было совершено две транзакции в евро.

Ранее в этом году Tradeshift и Monerium объявили о первом расчете инвойса с использованием электронных денег внутри сети с использованием умных контрактов. В этом первоначальном испытании концепции участвовали исландские ритейлеры и цифровые исландские кроны, выпущенные в виде электронных денег в сети Ethereum. Вслед за успешным пилотным выставлением смарт-счетов, Tradeshift и Monerium упростили последовательность трансграничных операций между поставщиками и покупателями с участием основной валюты - евро. Транзакции описаны далее в двух сообщениях в блоге Tradeshift.

В предыдущем посте мы подробно рассказали, как электронные деньги Monerium являются более простой формойчем традиционный банковский счет и предоставляет пользователям большую гибкость, чем традиционный банковский счет. Токены электронных денег на блокчейне имеют множество преимуществ, которые плохо или не поддерживаются текущей финансовой инфраструктурой: (1) расчеты в режиме реального времени, (2) низкие комиссии за денежные переводы, (3) прямые трансграничные переводы между и внутри предприятий, ( 4) прямой контроль и владение средствами пользователями, и (5) автоматизация посредством открытых стандартов и программируемости. Трансграничные транзакции в евро, проводимые в сотрудничестве с Tradeshift, демонстрируют, как электронные деньги на блокчейнах открывают двери для основных приложений распределенных регистров. Вместе с Tradeshift и другими партнерами мы только начинаем осознавать потенциал децентрализованного финансирования.

Тарим кефір! :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, кефир может прокиснуть до небывалых "высот". Год назад кто верил в кефир по 80? :) С кефиром может быть очень больно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:48

  Vitaka написав:КХ, кефир может прокиснуть до небывалых "высот". Год назад кто верил в кефир по 80? :) С кефиром может быть очень больно.

Ждем, верим, крепчаем :|
Zebra
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