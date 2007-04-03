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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33
Zebra написав: Vitaka написав:КХ
, кефир может прокиснуть до небывалых "высот". Год назад кто верил в кефир по 80?
С кефиром может быть очень больно.
Ждем, верим, крепчаем
Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни. Исключительно спекулятивный инструмент для вытягивания денег из лохов. Теперь остается только ждать и верить. И выйти во время следующего туземуна (вероятно последнего, если он вообще произойдет).
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11
Маловіри, увіруйте в кефір! Кефір нас збагатить! Батистові портянки, крем Марго і далі за сценарієм...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 01:48
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 03:01
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Додано: Суб 28 гру, 2019 03:12
Vitaka написав:
Виталька продал 200к+ пляшечек кефира. Наверное знает, что будитокадаражать:
Буіттокадаражать.
без Б.
нагнітають.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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