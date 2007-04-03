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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1645164616471648

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 125
1) дно вже було пройдено
18%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
49
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33

  Zebra написав:
  Vitaka написав:КХ, кефир может прокиснуть до небывалых "высот". Год назад кто верил в кефир по 80? :) С кефиром может быть очень больно.

Ждем, верим, крепчаем :|

Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни. Исключительно спекулятивный инструмент для вытягивания денег из лохов. Теперь остается только ждать и верить. И выйти во время следующего туземуна (вероятно последнего, если он вообще произойдет).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11

Маловіри, увіруйте в кефір! Кефір нас збагатить! Батистові портянки, крем Марго і далі за сценарієм... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все правильно делают: https://m.youtube.com/watch?v=k0LT0zmDh ... tu.be#menu
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:48

  airmax78 написав:Все правильно делают: https://m.youtube.com/watch?v=k0LT0zmDh ... tu.be#menu

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 03:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Виталька продал 200к+ пляшечек кефира. Наверное знает, что будитокадаражать:
https://beincrypto.ru/vitalik-buterin-p ... tovalyuty/
И из компании евойной тоже:
https://forklog.com/soosnovatel-ethereu ... na-kraken/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 03:12

  Vitaka написав:Виталька продал 200к+ пляшечек кефира. Наверное знает, что будитокадаражать:

Буіттокадаражать. 8) без Б. :) нагнітають. :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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