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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1645164616471648

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 125
1) дно вже було пройдено
18%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
49
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33

  Zebra написав:
  Vitaka написав:КХ, кефир может прокиснуть до небывалых "высот". Год назад кто верил в кефир по 80? :) С кефиром может быть очень больно.

Ждем, верим, крепчаем :|

Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни. Исключительно спекулятивный инструмент для вытягивания денег из лохов. Теперь остается только ждать и верить. И выйти во время следующего туземуна (вероятно последнего, если он вообще произойдет).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11

Маловіри, увіруйте в кефір! Кефір нас збагатить! Батистові портянки, крем Марго і далі за сценарієм... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все правильно делают: https://m.youtube.com/watch?v=k0LT0zmDh ... tu.be#menu
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:48

  airmax78 написав:Все правильно делают: https://m.youtube.com/watch?v=k0LT0zmDh ... tu.be#menu

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 03:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Виталька продал 200к+ пляшечек кефира. Наверное знает, что будитокадаражать:
https://beincrypto.ru/vitalik-buterin-p ... tovalyuty/
И из компании евойной тоже:
https://forklog.com/soosnovatel-ethereu ... na-kraken/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 03:12

  Vitaka написав:Виталька продал 200к+ пляшечек кефира. Наверное знает, что будитокадаражать:

Буіттокадаражать. 8) без Б. :) нагнітають. :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 05:26

  airmax78 написав:Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни.

Не скажите. Наркотики онлайн покупать пробовали? :)

А если серьезно, огромный потенциал криптовалюты - способность проводить онлайн-платежи анонимно, безопасно, быстро, с минимальной комиссией, а главное - независимо от третьих сторон - государств или коммерческих корпораций.
Это преимущество обязательно сыграет в будущем рано или поздно. Например, если обострится международная обстановка и какие-то крупные страны отключат от международных платежных систем.
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:43

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни.

Не скажите. Наркотики онлайн покупать пробовали? :)

А если серьезно, огромный потенциал криптовалюты - способность проводить онлайн-платежи анонимно, безопасно, быстро, с минимальной комиссией, а главное - независимо от третьих сторон - государств или коммерческих корпораций.
Это преимущество обязательно сыграет в будущем рано или поздно. Например, если обострится международная обстановка и какие-то крупные страны отключат от международных платежных систем.

Анонимно - это ключевая причина, по которой никто не даст использовать крипту в большом масштабе. Крипта, как Даркнет. Ее терпят ровно до тех пор пока она не пытается вылезти из своей ниши.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:14

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни.

Не скажите. Наркотики онлайн покупать пробовали? :)

А если серьезно, огромный потенциал криптовалюты - способность проводить онлайн-платежи анонимно, безопасно, быстро, с минимальной комиссией, а главное - независимо от третьих сторон - государств или коммерческих корпораций.
Это преимущество обязательно сыграет в будущем рано или поздно. Например, если обострится международная обстановка и какие-то крупные страны отключат от международных платежных систем.

Условием роста цены криптовалют является признание ее на государственном уровне и широкое распространение. А условием признания крипты на гос уровне и широкого распространения как раз и ялвяется отсутствие ананонимности и наличие контроля. Поэтому основные преимущества крипты одновременно являются и основными препятствиями к ее широкому распространению. И тут ничего не изменишь. Поэтому только как высокоспекулятивный актив.
"Минимальную комиссию, быстроту и безопасность" я даже не обсуждаю, потому что по факту их нет. Дорого (при чем, учитывая волатильность - непрогнозируемо дорого), медленно и ПЦ как опасно: стоит что-то забыть, что-то сделать неправильно или просто попасть под руку хакерам и давай досвидания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:59

Погляд на по поточну ситуацію

"Дело в том что сейчас битком стригут большие суммы лонгов и шортов. Они раздают кредиты потом им дают уровни с суммами входа, т.е. сейчас зарабатывают на неудачных маржинальных сделках с плечами, реально при небольших колебаниях профит в разы. Визуально он вроде по уровнях ходит, но эти уровни задают сами трейдеры. Биток играет как в морской бой. Все альты зажаты битковыми парами, поэтому альты как в коме."
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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