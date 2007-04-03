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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33
Zebra написав: Vitaka написав:КХ
, кефир может прокиснуть до небывалых "высот". Год назад кто верил в кефир по 80?
С кефиром может быть очень больно.
Ждем, верим, крепчаем
Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни. Исключительно спекулятивный инструмент для вытягивания денег из лохов. Теперь остается только ждать и верить. И выйти во время следующего туземуна (вероятно последнего, если он вообще произойдет).
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11
Маловіри, увіруйте в кефір! Кефір нас збагатить! Батистові портянки, крем Марго і далі за сценарієм...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:27
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Додано: Чет 26 гру, 2019 01:48
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 03:01
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Додано: Суб 28 гру, 2019 03:12
Vitaka написав:
Виталька продал 200к+ пляшечек кефира. Наверное знает, что будитокадаражать:
Буіттокадаражать.
без Б.
нагнітають.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 05:26
airmax78 написав:
Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни.
Не скажите. Наркотики онлайн покупать пробовали?
А если серьезно, огромный потенциал криптовалюты - способность проводить онлайн-платежи анонимно, безопасно, быстро, с минимальной комиссией, а главное - независимо от третьих сторон - государств или коммерческих корпораций.
Это преимущество обязательно сыграет в будущем рано или поздно. Например, если обострится международная обстановка и какие-то крупные страны отключат от международных платежных систем.
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Tegularius
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Додано: Суб 28 гру, 2019 09:43
Tegularius написав: airmax78 написав:
Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни.
Не скажите. Наркотики онлайн покупать пробовали?
А если серьезно, огромный потенциал криптовалюты - способность проводить онлайн-платежи анонимно, безопасно, быстро, с минимальной комиссией, а главное - независимо от третьих сторон - государств или коммерческих корпораций.
Это преимущество обязательно сыграет в будущем рано или поздно. Например, если обострится международная обстановка и какие-то крупные страны отключат от международных платежных систем.
Анонимно - это ключевая причина, по которой никто не даст использовать крипту в большом масштабе. Крипта, как Даркнет. Ее терпят ровно до тех пор пока она не пытается вылезти из своей ниши.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:14
Tegularius написав: airmax78 написав:
Согласен. За 10 лет крипта доказала свою полную бесполезность в реальной жизни.
Не скажите. Наркотики онлайн покупать пробовали?
А если серьезно, огромный потенциал криптовалюты - способность проводить онлайн-платежи анонимно, безопасно, быстро, с минимальной комиссией, а главное - независимо от третьих сторон - государств или коммерческих корпораций.
Это преимущество обязательно сыграет в будущем рано или поздно. Например, если обострится международная обстановка и какие-то крупные страны отключат от международных платежных систем.
Условием роста цены криптовалют является признание ее на государственном уровне и широкое распространение. А условием признания крипты на гос уровне и широкого распространения как раз и ялвяется отсутствие ананонимности и наличие контроля. Поэтому основные преимущества крипты одновременно являются и основными препятствиями к ее широкому распространению. И тут ничего не изменишь. Поэтому только как высокоспекулятивный актив.
"Минимальную комиссию, быстроту и безопасность" я даже не обсуждаю, потому что по факту их нет. Дорого (при чем, учитывая волатильность - непрогнозируемо дорого), медленно и ПЦ как опасно: стоит что-то забыть, что-то сделать неправильно или просто попасть под руку хакерам и давай досвидания.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 05:59
"Дело в том что сейчас битком стригут большие суммы лонгов и шортов. Они раздают кредиты потом им дают уровни с суммами входа, т.е. сейчас зарабатывают на неудачных маржинальных сделках с плечами, реально при небольших колебаниях профит в разы. Визуально он вроде по уровнях ходит, но эти уровни задают сами трейдеры. Биток играет как в морской бой. Все альты зажаты битковыми парами, поэтому альты как в коме."
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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