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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1646164716481649

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 125
1) дно вже було пройдено
18%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
49
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас полетим к 8к?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:56

реальний хайп на річному наборі монет
кріпта адіхаєт


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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 02:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шановні! З Новим Роком! :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:04

в бітке тонкій Льод! :)

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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:58

Анімована Капіталізація різних валют в часі

https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... Vjcw%3D%3D
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