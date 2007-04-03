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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас полетим к 8к?
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:56
реальний хайп на річному наборі монет
кріпта адіхаєт
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шановні! З Новим Роком!
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:04
в бітке тонкій Льод!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:58
Анімована Капіталізація різних валют в часі
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ребята, берите петро
Каракас будет продавать нефть и золото за национальную криптовалюту
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:04
Мне это напоминает полеты северокорейских космонавтов на Солнце.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:16
Підрахував зароблений % з початку грудня на сьогодні... +15% орієнтовно за місяць. Все краще ніж кролю нашару гроші віддавати... Торги активні були. На сьогодні пелелив частину монеро в кефір, а частину кефіра в ріплу.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:43
А вот и первые проигранные пари
Ронни Моас отказался выполнять условия пари о биткоине по $28 000 к началу 2020 года:
П.С. Кто подскажет, как текст (строку) сделать ссылкой?
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