Додано: Пон 06 січ, 2020 16:26

andrein написав:

Толковый расчёт. Но есть один момент. Во время халвинга минимум 30 % хэшрейта отвалиться.

Поэтому максимум будет где-то в районе 19800. Минимум 13700. Толковый расчёт. Но есть один момент. Во время халвинга минимум 30 % хэшрейта отвалиться.Поэтому максимум будет где-то в районе 19800. Минимум 13700.

Поглядим, как будет в этот раз. В прошлый халвинг хешрейт снизился буквально на 2 недели по длительности и на 10% по глубине, после чего возобновил рост с прежней скоростью. Удвоение себестоимости майнинга было всецело компенсировано взрывным ростом цены.(выложить картинку сюда не дает)PS: по вопросу лайта - не думаю, что прогноз его цены от динамики хешрейта что-то даст. Как правило, майнинговые мощности можно перебрасывать с одного альта на другой (алгоритмы одинаковые), поэтому хешрейт сети там - вещь нестабильная. А вот с битком история другая - такие огромные объемы вычислений ни одна другая сеть больше не примет. Да и на алгоритме sha-256 ничего путнего, кроме битка и кэша, собственно, и не добывается (АСИКи то оптимизированы специально под него - на другие цели их не перебросишь, в отличие от видеокарт)...PPS: c динамикой цены лайта все просто - куда долгосрочно идет биток, туда долгосрочно идет и лайт, как его клон