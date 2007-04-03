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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1647164816491650

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 125
1) дно вже було пройдено
18%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
49
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

боты будут рулить вверх и вниз
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 01:10

Так, оставлю, пожалуй, свой прогноз стоимости битка через год. Прогноз основан ТОЛЬКО на предположении о безубыточности майнинга, и больше ни на чем.

Текущая себестоимость майнинга при цене э/э 0,04 доллара - 4900 долларов за 1 монету. При цене э/э 0,06 доллара - 7100 долларов за 1 монету.

Соответственно, при текущем хешрейте (114 EH/s) профитность майнинга составляет 0-30% у разных ферм в зависимости от доступа к дешевому электричеству. Исторически, это мало (обычно профитность составляет не менее 50%), но для консервативной оценки подойдет.

Динамика хершейта за 2019-й составила +165%. За 2018-й +168%. Предположим, снова таки, консервативно - что в 2020-м хешрейт увеличится на 100%. Плюс майский халвинг уменьшит награду вдвое, значит себестоимость одномоментно увеличится вдвое.

Имеем, 4900 долларов * 2 * 2 = 19600 долларов. И 7100 долларов * 2 * 2 = 28400 долларов. В этих пределах должна находится цена монеты, если через год сохранится текущая экономика майнинга, а также если хешрейт вырастит вдвое, несмотря на халвинг (что с одной стороны, консервативно, а с другой - смело).

Будем посмотреть. Прошу не бросать камнями - это только математика...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 08:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

zРадио, можно такой же расчет на 2019-й, прошедший год? Тогда можно сравнить реалии и расчеты.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:05

  Vitaka написав:zРадио, можно такой же расчет на 2019-й, прошедший год? Тогда можно сравнить реалии и расчеты.


Да без проблем. Хешрейт 43 EH/s, себестоимость майнинга при 0,04 = 2400 долларов, при 0,06 = 3000.

Соответственно, год назад, наперед зная, что хешрейт прибавит 165%, и с тем же предположением о неизменности экономики майнинга, прогноз был бы между 2400 долларов * 2,65 = 6360 долларов и 3000 долларов * 2,65 = 7950 долларов. Как видно, математика корректная.

При этом стоит отметить, что бОльшую часть 2019-го фактическая цена биткоина находилась выше формулы "себестоимости добычи плюс 0-30% профита майнеров". Летом - вообще цена была себестоимость плюс 50-130% профита майнеров...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:21

  zРадио написав:
  Vitaka написав:zРадио, можно такой же расчет на 2019-й, прошедший год? Тогда можно сравнить реалии и расчеты.


Да без проблем. Хешрейт 43 EH/s, себестоимость майнинга при 0,04 = 2400 долларов, при 0,06 = 3000.

Соответственно, год назад, наперед зная, что хешрейт прибавит 165%, и с тем же предположением о неизменности экономики майнинга, прогноз был бы между 2400 долларов * 2,65 = 6360 долларов и 3000 долларов * 2,65 = 7950 долларов. Как видно, математика корректная.

При этом стоит отметить, что бОльшую часть 2019-го фактическая цена биткоина находилась выше формулы "себестоимости добычи плюс 0-30% профита майнеров". Летом - вообще цена была себестоимость плюс 50-130% профита майнеров...


Т.е., по расчету за 2019-й выходит $6360...7950 - я правильно понял?
Или на конец 2019-го к хешрейту 43 нужно прибавить всё же 165%?
И получим вилку $6360...16840?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:38

  Vitaka написав:Т.е., по расчету за 2019-й выходит $6360...7950 - я правильно понял?


Все правильно, только не за 2019-й, а на конец 2019-го.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хорошие расчёты. А по LTC можно анализ? Там был халвинг после которого цена обвалилась. Его сейчас выгодно майнить? Я к тому, что большинство монет сейчас майнится либо на грани рентабельности, либо в минус. Кто и зачем их майнит мне не понятно. Но тем не менее их майнят. Так зачем тогда гнать цену вверх? Достаточно просто поддерживать в майнерах веру в то, что рано или поздно туземун случится.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:03

  zРадио написав:Так, оставлю, пожалуй, свой прогноз стоимости битка через год. Прогноз основан ТОЛЬКО на предположении о безубыточности майнинга, и больше ни на чем.

Текущая себестоимость майнинга при цене э/э 0,04 доллара - 4900 долларов за 1 монету. При цене э/э 0,06 доллара - 7100 долларов за 1 монету.

Соответственно, при текущем хешрейте (114 EH/s) профитность майнинга составляет 0-30% у разных ферм в зависимости от доступа к дешевому электричеству. Исторически, это мало (обычно профитность составляет не менее 50%), но для консервативной оценки подойдет.

Динамика хершейта за 2019-й составила +165%. За 2018-й +168%. Предположим, снова таки, консервативно - что в 2020-м хешрейт увеличится на 100%. Плюс майский халвинг уменьшит награду вдвое, значит себестоимость одномоментно увеличится вдвое.

Имеем, 4900 долларов * 2 * 2 = 19600 долларов. И 7100 долларов * 2 * 2 = 28400 долларов. В этих пределах должна находится цена монеты, если через год сохранится текущая экономика майнинга, а также если хешрейт вырастит вдвое, несмотря на халвинг (что с одной стороны, консервативно, а с другой - смело).

Будем посмотреть. Прошу не бросать камнями - это только математика...


Толковый расчёт. Но есть один момент. Во время халвинга минимум 30 % хэшрейта отвалиться.
Поэтому максимум будет где-то в районе 19800. Минимум 13700.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:26

  andrein написав:
Толковый расчёт. Но есть один момент. Во время халвинга минимум 30 % хэшрейта отвалиться.
Поэтому максимум будет где-то в районе 19800. Минимум 13700.


Поглядим, как будет в этот раз. В прошлый халвинг хешрейт снизился буквально на 2 недели по длительности и на 10% по глубине, после чего возобновил рост с прежней скоростью. Удвоение себестоимости майнинга было всецело компенсировано взрывным ростом цены.

https://picua.org/image/hashrate-copy.tiqpOX (выложить картинку сюда не дает)

PS: по вопросу лайта - не думаю, что прогноз его цены от динамики хешрейта что-то даст. Как правило, майнинговые мощности можно перебрасывать с одного альта на другой (алгоритмы одинаковые), поэтому хешрейт сети там - вещь нестабильная. А вот с битком история другая - такие огромные объемы вычислений ни одна другая сеть больше не примет. Да и на алгоритме sha-256 ничего путнего, кроме битка и кэша, собственно, и не добывается (АСИКи то оптимизированы специально под него - на другие цели их не перебросишь, в отличие от видеокарт)...

PPS: c динамикой цены лайта все просто - куда долгосрочно идет биток, туда долгосрочно идет и лайт, как его клон
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:02

  Vitaka написав:Шановнэ панство! Делаем ставки: пойдёт вверх на 7900 или вниз? Ставлю на 7900 :)
П.С. Похоже продолжения кина не будет.

если без п.с. то вгадал :D а шо дальше :roll: приятель тогда писал:
Сначала будет рост в виде коррекции до 7800-9300. Это уже может случиться в начале января.
а шо делать?
чик
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